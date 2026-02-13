Google'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

Google yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel 10a olarak isimlendirilen akıllı telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Google Pixel 10a'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Google Pixel 10a, serinin önceki modeli olan Google Pixel 9a'ya çok benzeyecek. Yeni telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül yer alacak. Yatay olarak konumlanacak bu modül üzerinde iki adet kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş konumlanacak.

Arka yüzeyde Google logosu yer alacak. Telefonun yan tarafında ise gü çve ses butonları bulunacak. Google'ın yeni akıllı telefonu pembe, açık yeşil, açık mor ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Pixel 9a'da ise krem rengi, pembe, mor ve siyah renk seçenekleri tercih edilmişti.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Şarj Hızı: 23W

23W Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Depolama: 128 GB / 256 GB

Google Pixel 10a'da Tensor G5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci yer alıyor.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 626,90 euro (32 bin 528 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 740,91 euro (38 bin 443 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Google Pixel 10 için 799 dolar (34 bin 948 TL), Google Pixel 10 Pro için 999 dolar (43 bin 696 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 10a, 18 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri,ve fiyat etiketi belli olacak. Google tarafından üretilen akıllı telefonlar Türkiye'de resmî olarak satılmıyor. Bu nedenden dolayı Google Pixel 10a'nın da Türkiye'de satılması beklenmiyor.