Xiaomi 2021 Hedefleri Ortaya Çıktı: Çok Büyük

Xiaomi 2021 hedefleri ile ilgili bir bilgi ortaya çıktı. Xiaomi 2021 hedefleri nedir? Konu hakkında ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 2021 Hedefleri Neler?

Xiaomi, COVID-19 salgını ve Huawei'nin ABD kaynaklı düşüşü ile yeni pazarlara odaklanması sayesinde 2020 yılında büyük bir artış yaşadı. Şirket, 2020'nin 3. çeyreğinde Apple'ı geçti ve Huawei'yi de geçmek için büyük çaba gösteriyor.

Şimdi ise Xiaomi'nin 2021'de 240 milyon ila 300 milyon akıllı telefon satmayı hedeflediği bildiriliyor. Nikkei Asian Review firmanın 2021 için bazı inanılmaz iddialı hedefleri olduğunu bildirdi. Xiaomi'nin 240 milyon kadar akıllı telefon parçası siparişi vermek için tedarikçilerle görüştüğü aktarılıyor.

Bu sayının yalnızca Xiaomi'nin bugüne kadarki yıllık sevkiyatlarını aşmakla kalmayıp, kabaca Huawei'nin 2019'da gönderilen 240,6 milyonluk rekor yüksek akıllı telefonuna eşdeğer olacağına inanılıyor.

Xiaomi'nin bazı tedarikçilere 2021'de dahili hedefinin 300 milyona kadar akıllı telefon sevk etmek olduğunu söylediği iddia ediliyor. Counterpoint'in rakamlarına göre karşılaştırıldığında Samsung 2019'da 298 milyon adet telefon sattı. Xiaomi'nin hedefi oldukça yüksek.

Bir kaynak, Nikkei Asian Review'a, yonga seti tedarikçileri Qualcomm ve MediaTek'in bu kadar büyük hacimler sağlayamadığı için sevk edilen 300 milyon birim hedefine ulaşılamayacağını söyledi.

Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu. Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Xiaomi üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı.