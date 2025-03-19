Akıllı Telefon Devi Xiaomi, Kaç Para Kazandığını Açıkladı!

Akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, akıllı ev ürünlerinden bilgisayar ve oyun araçlarına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Xiaomi, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Böylelikle firmanın elde ettiği gelir, gözler önüne serildi.

Xiaomi, Gelir Rekoru Kırdı

Xiaomi'nin paylaştığı rapora baktığımızda firmanın üç aylık dönemde 365,9 milyar Çin yuanı (50,5 milyar dolar) gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 35 oranında artış anlamına geliyor. Tabii firmanın paylaştığı gelir rakamı faaliyet gösterdiği alanları kapsıyor.

Verilere göre marka, gelirlerinin önemli bir kısmını akıllı telefon işinden elde ediyor. Bu alandan 191,8 milyar Çin yuanı (26,5 milyar dolar) kazanan firma, 2024'te 169 milyondan fazla akıllı telefon sattı ve 56 ülkede en çok satan ilk üç üretici arasına girdi.

Xiaomi'nin sadece akıllı telefon pazarında faaliyet göstermediğini söylemiştik. Buna göre elektrikli araç da üreten Çinli marka, 2024'te toplam 136 bin 854 araç sattığını paylaştı. Bu alandan kaç para kazandığı ise belirsiz.

Küresel Ekosistemin Kullanıcı Sayısı da Artıyor

Xiaomi ekosistemi, akıllı telefonlardan akıllı ev cihazlarına, giyilebilir teknolojilerden elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede büyümeye devam ediyor. Şirketin ekosistemine dahil olan aylık aktif kullanıcı sayısı 700 milyonu aşarken, bu kullanıcıların yalnızca 170 milyonu Xiaomi'nin ana vatanı Çin’de bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi marka bir ürün kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.