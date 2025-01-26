Xiaomi, Kritik Bir Sorun Nedeniyle On Binlerce SU7 Modelini Geri Çağırdı!

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından Xiaomi, akıllı telefonlardan beyaz eyşalara ev ürünlerinden havalandırma cihazlarına kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Dev şirket, henüz 2023 yılında da elektrikli otomobil pazarına giriş yapmıştı. Bildiğiniz üzere firma kısa bir sürede SU7 isimli ilk modelini piyasaya sürdüğü gibi büyük bir satış başarısına da imza attı.

Ancak kısa bir süre önce yaşanan bir gelişme bu başarıyı sekteye uğratacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre marka, geçtiğimiz günlerde araçlarda ortaya çıkan bir arıza nedeniyle onbinlerce aracını onarım için geri çağırdı.

30 Bine Yakın Xiaomi SU7 Modelinin Onarılması Gerekiyor

Çin merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce elektrikli otomobili SU7'nin bazı modellerinde krittik bir arıza tespit etti. Otonom sürüş sisteminin park desteği bölümünde keşfedilen sorunun ardından SU7 modellerinin bir kısmını kapsayan yeni bir onarım programı başlatıldı. Xiaomi, program kapsamında 30 bine yakın SU7 modelini fabrikalara geri çağırdı.

Aktarılanlara göre, geçtiğimiz yılın şubat ve kasım ayları arasında üretilen SU7 Standart modellerini kapsıyan arıza araçların otonom park sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklanıyor. Sorunun park sırasında araçların sensörlerden gelen görüntüleri algıyamasına ve bu nedenle çeşitli kazaların yaşanmasına yol açtığı bildiriliyor.

Çözüm olarak otonom sürüş sistemi için kullandığı bulut sisteminde iyileştirmelere giden Xiaomi, yeni sürümünü araçlara entegre etmek ve yakından test etmek için sorunun yaşanabileceği 30 bine yakın SU7 modelini fabrikalarında ağırlayacak. Şirket, şu ana kadar önemli bir satış başarısı yakalayan SU7 modellerini onararak müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı hedefliyor.

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