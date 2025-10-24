Xiaomi’den 330 Hz Televizyon: Oyuncu Monitörlerine Meydan Okuyor!

Xiaomi geçen ayki lansmanında Xiaomi 15T serisinin yanı sıra birçok yeni teknolojik ürün ile karşımıza çıkmıştı. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de, 2026 TV S Pro Mini LED serisi televizyonlar oldu.

Markanın bazı telefonları ile benzer şekilde televizyonlarının da Çin'de satışa sunulan versiyonları ile Avrupa'da satışa sunulan versiyonları arasında farklılıklar bulunuyor. Örneğin, Avrupa'dan satın aldığınızda oyun modunda 288 Hz yenileme hızına ulaşabiliyorsunuz. Bu rakam Çin'de satışa sunulan versiyonlarda 330 Hz seviyesinde.

Xiaomi 2026 TV S Pro Mini LED Özellikleri

5700 nit gibi oldukça etkileyici bir maksimum parlaklık değerine sahip olan 2026 TV S Pro Mini LED serisinde 3864 karartma bölgesi bulunuyor. 4K çözünürlükte 165 Hz yenileme hızı sunan televizyonlar yukarıda belirttiğimiz üzere oyun moduna alındığında 330 Hz seviyesine çıkabiliyor.

Bu da onu en iyi oyun monitörlerine ilginç bir rakip haline getiriyor. VRR ve AMD FreeSync Premium Pro televizyonun diğer oyuncu dostu özellikleri arasında yer alıyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile karşımıza çıkan televizyonlarda Dolby Vision ve HDR10+ desteğinin yanı sıra üç HDMI 2.1 bağlantı noktası ve hem 2 hem de 3 USB bağlantı noktası bulunuyor.

Apple TV 4K ile benzer bir kumandaya sahip olan televizyonda Harman AudioEFX, Xiaomi HyperOS'un 3. sürümü ve 2025 model serisinde gördüğümüz XM9000 çipine sahip yedi hoparlörlü bir ses sistemi mevcut.

Televizyonu çekici bir fotoğraf çerçevesine dönüştüren Samsung tarzı bir fotoğraf modunun bulunduğunu tanıtım görsellerinde görüyoruz. Xiaomi 98 inç Mini LED TV'yi Çin'de satın almak istediğinizde yaklaşık 2.250 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu rakipleri ve sunduğu özellikler ile kıyasladığımızda oldukça uygun bir fiyat.