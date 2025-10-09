Netflix'ten TV Kullanıcılarına Müjde! Aşırı Eğlenceli Özellik Geliyor

Netflix, TV uygulamasını kullanıcılarının sadece bir şeyler izleyebileceği bir uygulama olmaktan çok daha fazlasına dönüştürüyor. Kullanıcılar yakında platformda dizi, film, belgesel ve benzerlerini izlemenin yanı sıra oyun oynama imkânı da elde edecek. Böylece Netflix şu an olduğundan çok daha kapsamlı bir platform hâline gelecek.

Netflix'in TV Uygulamasında Oyun Oynanabilecek

Netflix, TV uygulamasında oyun oynamayı mümkün kılan bir özelliği sunmaya hazırlanıyor. Bu oyunları oynamaya başlamak içinse ekstra ödeme yapmaya gerek olmayacak. Hâlihazırda bir Netflix aboneliğiniz varsa oyunlara doğrudan erişebileceksiniz. Size sunulacak oyunlar özellikle arkadaşlarla oynanabilecek oyunlardan oluşacak. Yani film gecesinin yanı sıra oyun gecesi de düzenleyebileceksiniz.

İlk başta oynanabilecek oyunlar arasında Lego Party, Boggle Party, Tetris Time Warp ve Pictionary: Game Night yer alacak. Bu oyunların her biri, Netflix uygulamasının yüklü olduğu akıllı TV'lerde oynanabilecek ancak karakterleri hareket ettirmek gibi kontroller için akıllı telefonlara da ihtiyaç duyulacak.

Tahmin edilebileceği üzere bu oyunlarda telefonlar bir tür kontrolcü rolü üstlenecek. Görüntüyü ise televizyondan alacaksınız. Telefonunuzu kontrolcü olarak kullanmaya başlamak için ekranda çıkan QR kodunu taratmanız gerekecek. Ancak bunun için telefonda ayrıca Netflix hesabınıza giriş yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Netflix uygulamasında oyun oynama özelliğine başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Finlandiya, Almanya, İtalya, Fransa, Meksika, İspanya, Polonya, Hollanda, İsviçre, Almanya, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda'daki kullanıcılar erişim sağlayabilecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla ülkede kullanıma açılması bekleniyor.

Netflix aslında uzun bir süredir oyun sektöründe fakat bu alanda şimdiye kadar çok kapsamlı projeler yürütmedi. Bunun yerine oynaması daha basit, zaman geçirmeye odaklanan mobil oyunlara odaklandı. Bu son hamlesi ise şirketin oyun sektörünün önde gelen ismi olmak yerine kullanıcılarına daha üst düzey bir deneyim sunmayı amaçladığını gösteriyor.