Xiaomi Devasa Powerbank'ini Tanıttı: Işık Hızında Şarj Ediyor!

Xiaomi, seyahat sırasında şarj derdini kökten çözmeyi hedefleyen yeni nesil hızlı şarj destekli powerbank modelini sessiz sedasız şekilde Avrupa'da satışa sundu. "67W Power Bank 20000" isimli yeni güç bankası özellikle yanında ekstra kablo taşımaktan hoşlanmayan kullanıcıların hayatını kurtaracak cinsten. İşte detaylar!

Xiaomi, 67W Power Bank 20000 Özellikleri

Cihazın en dikkat çekici özelliği aynı zamanda taşıma askısı görevi de gören dahili USB-C kablosu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar cihazlarını şarj etmek için çanta diplerinde kablo arama derdine son veriyor.

Xiaomi'nin yeni güç bankası yüksek hızda enerji transferi konusunda da oldukça iddialı. Cihaz, PD 3.0, PPS, QC 3.5 protokolleriyle uyumlu olan 67W USB-C hızlı şarj desteği sunuyor. Dahili kablonun yanı sıra powerbank üzerinde bir USB-A ve bir USB-C bağlantı noktası daha bulunuyor.

Cihaz, bu zengin giriş seçenekleri sayesinde aynı anda üç farklı cihazı şarj edebiliyor. Öte yandan bu üç portun aynı anda kullanılması durumunda toplam güç çıkışı 15W ile sınırlanıyor. Anca bu kapasitenin akıllı saatler veya kulaklıklar gibi düşük güç tüketen aksesuarları şarj etmek için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir.

Yeni powerbank modelinin öne çıkan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

Batarya Kapasitesi: 20.000 mAh

20.000 mAh Maksimum Şarj Hızı: 67W (USB-C)

67W (USB-C) Şarj Süresi: 65W USB-C girişi ile yaklaşık 2.5 saatte tam dolum

65W USB-C girişi ile yaklaşık 2.5 saatte tam dolum Port Sayısı: Dahili USB-C kablo, 1x USB-A portu ve 1x USB-C portu

Dahili USB-C kablo, 1x USB-A portu ve 1x USB-C portu Renk Seçenekleri: Bej veya Mavi

Bej veya Mavi Boyut ve Ağırlık: 140 × 72 × 31.2 mm / 415 gram

Mevcut powerbank yüksek kapasitesiyle birçok telefonu tam hızda rahatlıkla şarj edebiliyor. Ayrıca, kulaklık gibi küçük aksesuarlar için özel bir düşük akım modu da mevcut. Cihazın üzerindeki dijital ekran ise kullanıcıların kalan pil yüzdesini anlık olarak takip etmesine olanak sunuyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Yeni 67W Power Bank 20000, şu an itibarıyla Xiaomi'nin Almanya'daki resmi online mağazasında 45.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Xiaomi, önümüzdeki haftalarda cihazın Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılacağını duyurdu. Şirket ayrıca bölgeye, daha ince ve hafif olan 67W 10000 ve Süper İnce Manyetik 5000 Powerbank modellerini de getireceğini açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni güç bankası sunduğu kullanışlı özellikleriyle yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.