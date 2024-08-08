Yeni Xiaomi Telefonları Büyük Ses Getirecek Bataryalarla Geliyor: 7500mAh Kapasite ve 100W Hızlı Şarj!

Hızlı şarj ve yüksek batarya kapasitesi alanlarında önemli deneyimlere sahip Xiaomi'nin, gelecekte piyasaya süreceği telefonlarının oldukça yüksek pil ömrüne ve hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Detaylar haberde.

Yeni Xiaomi Telefonları, 7500mAh Bataryaya ve 100W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olacak

Çinli şirkete yakınlığı ile bilinen kaynakların iddialarına göre Xiaomi, yeni cihazları için adeta "akü gibi" yüksek kapasitelere sahip bataryalar ve hızlı şarj destekleri üzerinde çalışıyor. Öyle ki, teknoloji devinin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonarı 7500 mAh'a kadar batarya kapasitesine ve 120W'a kadar hızlı şarj özelliğine ev sahipliği yapabilir.

İddialar, yaklaşan Xiaomi 15 serisinin 6000 mAh civarında silikon bataryaya sahip olacağını, 15 Ultra’nın ise 6200 mAh’le gelebileceğini işaret ediyor. Bu bağlamda firmanın yeni şarj ve batarya teknolojilerini ilk olarak amiral gemilerinde sergileyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte firmanın gelecek cihazlarında kullanmayı planladığı silikon pil ve hızlı şarj destekleri şu şekilde:

5000 mAh + 120W hızlı şarj

5500 mAh + 100W hızlı şarj (18 dakikada şarj)

6000 mAh + 120W hızlı şarj (34 dakikada şarj)

6500 mAh + 100W hızlı şarj (30 dakikada şarj)

7000 mAh + 120W hızlı şarj (49 dakikada şarj)

7500 mAh + 100W hızlı şarj (63 dakikada şarj)

Yerel kaynaklar 7000 mAh ve 7500 mAh'lık bataryalara sahip cihazların 49 ila 63 dakikada tam şarj olabileceği belirtirken, mevcut kombinasyonların hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi sahiden de bu denli yüksek kapasiteye sahip bataryaları telefonlarına getirebilir mi? Yorumlarda buluşalım...