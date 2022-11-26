Xiaomi Akıllı Atkı Geliştirdi: 3 Saniyede Isıtıyor!

Satışa sunduğu ürünlerle adından söz ettirmeyi başaran Xiaomi akıllı atkı geliştirdi. Geliştirilen ürün, yalnızca üç saniyede ısıtabiliyor. Dolayısıyla akıllı atkı, kış aylarında çok sayıda kişinin vazgeçilmezi hâline gelebilir. Ürüne dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi'nin Akıllı Atkısının Fiyatı ve Özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra çeşitli kategorilerde ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket bu kez kış aylarında insanları ısıtacak bir akıllı atkı geliştirdi. Youpin platformu üzerinden satışa sunulan akıllı atkı, sıcaklık kontrolü yapılabilmesine imkân tanıyor.

Yeni ürün ilk olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından Weibo isimli sosyal medya hizmeti üzerinden duyuruldu. Gizmochina'daki habere göre teknoloji devi tarafından üretilen akıllı atkı, insanları üç saniye gibi kısa sürede ısıtabilme özelliğine sahip. Ürün, bunu yapmak için yerleşik bir ısı yalıtım malzemesi kullanıyor.

Söz konusu üründe ayrıca karbon nanotüp ısıtma teknolojisi ve sıcaklık sensörü yer alıyor. Atkıyı kullanırken 38, 45 ve 50 derece olmak üzere üç farklı seçenekten bir tanesini seçebiliyorsunuz. Güvenlik konusunda da bazı bilgiler paylaşıldı.

Şık bir tasarıma sahip olan atkı aşırı akım, aşırı sıcaklık, kısa devre, açık devreye karşı koruma sağlıyor. Herhangi bir anormal durum söz konusu olduğunda sistem otomatik olarak kapanıyor. Atkının ayrıca çamaşır makinesinde yıkanabildiği de belirtildi.

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken akıllı atkı şu anda Youpin'in web sitesi üzerinden yaklaşık olarak 20 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ürünü sipariş veren kişilere 5000 mAh kapasiteye sahip bir powerbank da hediye ediliyor. Ürünün diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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