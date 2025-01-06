Xiaomi, Sporu Eve Taşıyanlar İçin Yeni Akıllı Dumbell Modelini Tanıttı!

Akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, ev ürünlerinden elektirikli otomobillere kadar sayısız alanda faaliyet gösteren Xiaomi, ilginç olduğu kadar kullanışlı da olan yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Dev şirket son olarak evde spor yapan kişilerin bayılacağı yeni akıllı dumbell setini duyurdu.

Xiaomi bünyesindeki Mijia tarafından piyasaya sürülen yeni Mijia Smart Dumbbells, başta ayarlanabilir ağırlık olmak üzere sahip olduğu pek çok kullanışlı özelliğiyle büyük beğeni topladı.

Mijia Smart Dumbells Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markalarından Mijia'nın satışa sunduğu yeni akıllı dumbell seti, iki bar ve bu barlara takılabilen dört ayarlanabilir plakadan oluşuyor. Beyaz renkte tasarlanan barların üzerinde güç düğmesi ile birlikte yakılan kalori ve zamanlayıcı gibi antrenman araç ve bilgilerini gösteren dijital bir panel de yer alıyor.

Kullanıcılar, Mi Home uygulaması tarafından desteklenen dumbell setiyle beraber antreman verilerine erişebiliyor ve mevcut cihazlarla yapabileceği vücut geliştirme egzersizlerini uygulamadan öğrenip planlayabiliyor. Antreman eğitimi programlarının hem görüntülü hem de sesli rehberler sunduğunu da belirtelim.

yeni Mijia Smart Dumbells, iki adet 0.5 kg'lık ağırlık plakasıyla birlikte yaklaşık 2 kg ağırlığa sahip. iki adet AA pille çalışan cihaz, bu pillerle 177 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Akıllı spor ürünün Çin'deki satış fiyatı ise 14 dolar olarak açıklandı.

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