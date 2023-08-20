Xiaomi, Yapay Zeka Destekli Akıllı Masaj Koltuğu Tanıttı

Xiaomi, yapay zeka desteğine sahip akıllı masaj koltuğu tanıttı. Yapay zeka teknolojisi sayesinde vücudun hangi kısmına ne kadar basınç uygulaması gerektiğini bilen koltuk, şık tasarımıyla da öne çıkıyor. Çeşitli ayarlar ile özelleştirme imkânı sunan koltuk, sesli komut desteğine de sahip.

Xiaomi'nin Akıllı Masaj Koltuğunun Özellikleri

Xiaomi, stres seviyesinin azalmasına ve böylece insanların rahatlamasına yardımcı olan akıllı masaj koltuğu tanıttı. Xiaomi Mijia Smart Massage Chair isimli koltuk, masaj esnasında vücudun belirli kısımlarına en uygun basıncı uygulamak için yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor.

Şiatsu dahil olmak üzere altı farklı masaj tekniği içeren koltuk, uzaktan kumanda ve sesli komut aracılığı ile ayarlanabiliyor. Çeşitli modlar ile beraber gelen masaj koltuğu ayrıca Xiaomi uygulamasıyla da kontrol edilebiliyor.

Masaj koltuğunda çocuk kilidi ve acil durdurma butonu yer alıyor. Böylece güvenlik sağlanıyor. Xiaomi tarafından tanıtılan üründe 3D surround Bluetooth hoparlör ve 18W USB-C bağlantı noktası da mevcut.

Xiaomi'nin Akıllı Masaj Koltuğunun Fiyatı

Kitle fonlaması ile sunulan ve belirlenen hedefe ulaşılan akıllı masaj koltuğu için şu anda 6.999 Çin Yuanı yani 961 dolar civarı fiyat belirlendi. Ürünün fiyatının gelecekte 7.999 Çin Yuanı (yaklaşık 1.098 dolar) olacağı söyleniyor.

Şu anda yalnızca kahverengi seçeneği ile sunulan ürünün yakında farklı renklere sahip versiyonlarının satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmiyor. Koltuğun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.

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