Robotlar İnsanların Yerini Alıyor: Xiaomi, Akıllı Telefon Üreteceği Yeni Fabrikasını Duyurdu!

Gelişen teknoloji, üretimde insan gücüne olan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Günümüz itibariyle sektör farketmeksizin insanların yerine daha çok makinelerin çalıştığını görüyoruz. Telefon pazarında da durum farklı değil. Zira Xiaomi, insan olmadan 24 saat boyunca çalışabilen yeni fabrikasını duyurdu.

Xiaomi, İnsan Olmadan 24 Saat Çalışabilen Akıllı Telefon Fabrikasını Duyurdu

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çinli mikroblog platformu Weibo'dan Pekin'in Changping kentine inşa edilen yeni nesil akıllı telefon üretim fabrikasının yakında faaliyete geçeceğini resmen duyurdu. Bununla birlikte fabrikayı tanıtan bir video yayınlayan Jun, tesisin insanlar olmadan 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

Xiaomi'nin yeni akıllı fabrikasında tüm makineler uyum içerisinde çalışacak. Şirketin iddiasına göre, burada saniyede bir telefon üretimi yapılacak. Üretilen ürünlerin kalite kontrolünü ise yine şirketin kendi geliştirdiği makineler yapacak. Dahası, fabrikanın mikron seviyesinde toz gidermeyle kendi bakımlarını ve temizliklerini yapacağı söyleniyor.

Çinli üreticinin fabrika için 2,4 milyar yuanlık devasa bir yatırım yaptığı belirtiliyor. Tüm üretim sürecinin makineler tarafından otomatik olarak yapılacak olmasıyla, yıllık 10 milyon akıllı telefon üretimi hedefleniyor. Son olarak, fabrikanın yakında vitrine çıkması beklenen Xiaomi MIX Fold 4 ve Xiaomi MIX Flip gibi modellerin üreteceği belirtiliyor.

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