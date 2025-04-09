Xiaomi'den Android 16 Hamlesi: İşte Seçilen Modeller!

One UI 7 güncellemesini yayınlamak konusunda oldukça geç kalan Samsung'un Android 16 sürümünde aynı hatayı yapmamak için çalışmalarını hızlandırdığını duyurmuştuk. Xiaomi iki telefonunu Android 16 Geliştirici Önizleme Programı'na dahil ederek trene erken binen bir diğer üretici oldu.

Xiaomi Android 16 Geliştirici Önizleme Programı

Xiaomi test sürecine Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modellerini dahil etti. İlk model hali hazırda şirketin en güncel amiral gemisi olma özelliğini taşıyor ve Android 15 ile kutudan çıktı. İkincisi yani Xiaomi 14T Pro ise Android 14 ile kutudan çıktı. Yani Android 16 bu telefonun ikinci büyük güncellemesi olacak.

Bu telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemcileri yani iki büyük platformu temsil ediyor olmaları test sürecinde öncelik verilmesinin en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Geliştirici önizleme sürümleri adından da anlaşılabileceği üzere uygulamalarını Android 16'de test etmek ve yeni API'leri deneyimlemek isteyen geliştiriciler için tasarlandı. Bu kapsamda normal beta sürümlerine kıyasla çok daha fazla hata ve uyumsuzluk sorunu barındırıyor.

Bu hataların giderilmesi ve uygulamaların yeni işletim sistemine uygun hale getirilmesi ile final sürümü elde ediliyor. Google geçen yıl Ekim ayının ortasında Android 15'i Pixel telefonları ile buluşturdu. Xiaomi, Ekim ayının sonunda HyperOS 2'yi duyurdu ve Xiaomi 14 için güncellemeyi birkaç gün sonra yayınladı.

Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü Mayıs ayında yayınlaması bekleniyor. Buradan yola çıkarak Xiaomi telefonların Android 16 ile buluşacağı tarihi tahmin edebilirsiniz.