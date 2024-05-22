Xiaomi Neden Apple'ı Kopyalıyor? Reklam Filmi Birebir Aynı!

Teknoloji artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Davranışlarımızdan, hobilerimize, izlediğimiz içeriklerden, hatta fikri düşüncelerimize kadar her şey teknolojiyle şekilleniyor. Bu değişim, reklamcılık sektöründe de derin etkiler yaratıyor.

Apple, 7 Mayıs'ta iPad Pro M4'ün tanıtımı için heyecanla bir reklam yayınladı. Ancak, beklenmedik bir şekilde, bu reklam şirkete eleştiriler getirdi ve 7 Mayıs 2024'te işler bir anda kontrolden çıktı. Cupertino devi, tek bir reklamla geniş bir kitleyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi ise aynı reklam Xiaomi tarafından benzer bir şekilde kullanılıyor.

Apple, Başarılı Bir Reklamcılık mı Sergiledi?

Eleştirmenler, Apple'ın aşırıya kaçtığını ve geleneksel müzik aletlerini, retro tarzı atari oyunlarını, plak çalarları ve diğer unsurları yok ederek, geçmişin 'değiştirildiği' yanlış ve tatsız bir mesajı ilettiğini belirtti.

Büyük ihtimal izleyiciler, videodaki hidrolik presi basitçe her şeyi yok eden ve onları zorla eskimiş hale getiren bir araç olarak algıladılar.

İzleyicilerin düşünmesi gereken şey, hidrolik presin basitçe her şeyi sıkıştırdığıdır. Yani, her şeyi yeni iPad Pro M4'e sığdırıyoruz. Bu yeni Apple tablet, son derece ince olmasına rağmen inanılmaz özellikler ve olanaklar sunuyor. Sanırım Cupertino ekibinin aktarmaya çalıştığı mesaj bu.

Apple'ın iPad reklamı pek çok kişiyi kızdırmış olabilir, ancak Çinli teknoloji devi Xiaomi'de, Hindistan'da yeni bir telefonun tanıtımı için benzer bir reklam stratejisini izliyor.

Xiaomi, X platformunda kullanıcılarla buluşmak için Apple'ın teaserına benzeyen bir video yayınlıyor. Ancak bu video, Apple'ınkinden farklı olarak, hidrolik presin içinde birçok video ekipmanı görüntüleniyor ve ardından pres biraz hareket edip kapanmıyor.

"Sinematik Vizyon" ve "Çok Yakında" yazıları belirdikten sonra, "Cinematic Vision" ifadesinden "Ci" ve "Vi" kısımları alınarak, Xiaomi'nin yakında çıkacak Civi telefon serisine gönderme yapılıyor. Kırmızı renk vurgulanarak, muhtemelen telefonun kırmızı renkte piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu veriliyor.

Belki de bu, rekabetin ve teknolojinin sürekli ilerleyen doğasının bir sonucu. Ancak, bu tür benzerliklerin, markalar arasında yaratıcılık ve yenilik açısından gerçek bir rekabet olup olmadığına dair ilginç bir tartışma başlatıyor.