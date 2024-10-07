Xiaomi Telefonlarda Çok Yakında IMEI Değişikliği Yapılamayacak!

Android işletim sistemi uzun zamandır kullanıcılarına sunduğu özgürlük ile ön plana çıkıyor. UI ve uygulamalar üzerinde çok daha fazla kontrol imkanı sunan Android, bunun da ötesinde size "Özel ROM" ya da "Custom ROM" atma olarak bilinen işlemle orijinal yazılımın yerine kendi dilediğiniz yazılımı kurma imkanı sağlıyor. Ya da sağlıyordu çünkü Xiaomi, bu işlemin yapılabilmesi için kritik bootloader kilidini açılamaz hale getirecek. İşte detaylar!

Xiaomi Telefonlarda Bootloader Kilidi Açılamayacak!

Bilmeyenler için bootloader kilidi, bir akıllı telefon veya tablete, cihazın üreticisi tarafından belirlenen orijinal yazılımı dışında bir yazılımın yüklenmesini engelleyen bir güvenlik önlemidir. Başta Xiaomi olmak üzere pek çok Android telefonda ise bu kilit açılarak cihaz üzerinde kritik değişiklikler yapılabilir.

Ancak Xiaomi aldığı bir karar ile Çin'de bu özelliğin kullanılmasını engellemeye başladı. İddialar ise cihaz güvenliğini artırmak için yapılan bu tercihin global modellerde de geçerli olacağı yönünde. Buna göre HyperOS 2.0 güncellemesiyle birlikte Xaomi telefonlar için bootloader kilidi açma dönemi sona erecek.

Eğer Xiaomi, global pazar için de bu politikayı benimserse, kullanıcılar artık cihazlarını kişiselleştirme ve geliştirme açısından daha sınırlı seçeneklere sahip olacak. Bu da adeta bir teknoloji kültürünün "ölmesi" anlamına gelecek. Üstelik bu durumun farklı etkileri de olabilir. Bildiğiniz üzere Türkiye'de telefon fiyatları oldukça yüksek.

Bu nedenle sık sık insanlar "yurt dışından gelen" telefon modellerine yöneliyor. iPhone'larda IMEI değiştirme işlemi mümkün olmadığı için de Android telefonlar alarak yasa dışı da olsa IMEI değiştirme işlemi uyguluyorlar. Ancak bootloader kilidi açma işlemi, IMEI değiştirme işlemi için de kritik bir adım.

IMEI değiştirme, genellikle cihazın rootlanmasını ve sistemdeki IMEI bilgilerini değiştiren özel yazılımların veya araçların yüklenmesini gerektirir. Bootloader kilidi kapalıyken bu tür müdahaleler yapılamaz çünkü sistem dosyalarına erişim kısıtlıdır. Elbette ki konunun uzmanları "belki" bir arka kapı bulabilir. Yine de bunun maliyetleri artıracağını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin bu hamlesi kullanıcıların tercihlerinde kritik bir rol oynayacak mı? Yoksa bu da kutudan şarj aleti çıkmaması gibi şirketlerin kullanııclara zaman içerisinde kabul ettirdiği değişikliklerden biri mi olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsibiz.