Xiaomi Çok Ucuz Çamaşır Makinesi Tanıttı! Özellikleri Şaşırtıyor

Xiaomi, yeni bir çamaşır makinesi tanıttı. XQG120MJ103 model numarasına sahip olan makine, şık görünümün yanı sıra uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Geniş yıkama kapasitesine sahip olan çamaşır makinesinde çok sayıda program bulunuyor.

Xiaomi Çamaşır Makinesiniin Özellikleri

12 kilogramlık bir yıkama kapasitesine sahip olan çamaşır makinesi, önceki 10 kg modeline göre iç kısmı 40 mm daha derin tasarlandığı için çarşaf, mont ve kot gibi hacimli ve ağır kıyafetlerin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. 1800W motor gücüne sahip olan çamaşır makinesi, 1200 rpm'e kadar sıkma hızına ulaşabiliyor.

3D dinamik su akışı teknolojisi sayesinde lekeleri daha etkili çıkarabilen makineda akıllı yük algılama sistemi de mevcut. Bu sistem, kumaş türüne ve ağırlığa göre tambur hızını ve su akışını otomatik olarak ayarlıyor. Motorun çalışırken sürtünmeyi azaltmasını sağlayan manyetik levitasyon teknolojisi böylece titreşim ile gürültü seviyesini düşürüyor.

Yüksek sıcaklıkta buhar sterilizasyonu sayesinde yüzde 99.999 oranında bakteri ve virüs temizliği sağlanıyor. Toplam 25 farklı yıkama programı bulunuyor. Yün, ipek, spor kıyafetleri, çocuk giysileri ve montlar için özel seçenekler mevcut. 15 dakikalık hızlı yıkama, buharla koku giderme gibi fonksiyonlar da yer alıyor.

Xiaomi HyperOS Connect desteğine sahip olan çamaşır makinesi, Mi Home uygulaması ve XiaoAi sesli asistan üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar uzaktan yıkama başlatabiliyor, zamanlama yapabiliyor ve bildirim alabiliyor. Bu sayede üst düzey bir deneyim elde ediliyor.

Xiaomi Çamaşır Makinesiniin Fiyatı

Siyah ve gri renk tonlarına sahip olan Xiaomi çamaşır makinesi için 1.624 yuan (9.685 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şık tasarımı, bütçe dostu fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan çamaşır makinesinin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.