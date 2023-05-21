Xiaomi Civi 3 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Xiaomi Civi 3 Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Peki, Civi serisinin yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? Yakında satışa sunulması beklenen cihaza dair detaylar haberimizde.

Xiaomi Civi 3 Geekbench Puanları Belli Oldu

Bir süredir çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi Civi 3, 23046PNC9C model numarasıyla Geekbench testinde ortaya çıktı. Gücünü Dimensity 8000 Ultra işlemcisinden alan telefon tekli çekirdek testinde 1148 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3356 puan aldı.

Xiaomi Civi 3 Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 32 MP + 32 MP

Hızlı Şarj: 67W

İddiaya göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Civi 3, OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM ile beraber geleceği söylenen telefonda 512 GB depolama alanının bulunacağı ileri sürülüyor.

67W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi Civi 3 Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi Civi 3 olarak isimlendirilen akıllı telefonun 30 Mayıs tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Söz konusu cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

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