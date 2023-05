Android 14'te Ekran Kaydı Yepyeni Bir Özelliğe Kavuşuyor

Android 14 beta bazı akıllı telefonlar için hâlihazırda kullanılabilir durumda ve Google kısa süre önce ikinci beta güncellemesini yayınladı. Bu sayede insanlar Google'ın yaklaşmakta olan işletim sistemi ile oynamak ve bazı yeni özellikleri keşfetmek için zamana sahip oldular. Görünüşe göre şirket, Android 14 ile ekran kaydını daha gizlilik odaklı bir özellik haline getirmeyi planlıyor.

Şu anda, Android'in ekran kayıt işlevi, ses kaydını kapatmanıza ve ekran dokunmalarını gizlemenize izin veriyor. Yeni ekran kaydı, kaydı tek bir uygulamayla sınırlandırmanıza veya kayıt sırasında bildirimler gibi hassas bilgileri gizlemenize de olanak tanıyacak.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.



This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!



(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N