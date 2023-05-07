Xiaomi Civi 3 Özellikleri Sızdırıldı
Çok yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Civi 3, özellikleri ile gündeme geldi. İşte Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeline dair detaylar!
Xiaomi Civi 3 özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Civi serisinin yeni akıllı telefon modeli hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Civi 2'ye benzer tasarıma sahip olması beklenen mobil cihaz, teknik özellikleriyle adından söz ettirebilir.
Xiaomi Civi 3 Özellikleri Listesi
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Ön Kamera: 32 MP + 32 MP
- Hızlı Şarj: 67W
Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Civi 3'ün donanımına dair önemli bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre mobil cihazın OLED ekranı FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.
Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürülüyor. RAM ve depolama alanı konusunda birden fazla seçenek sunulabilir. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde iki adet kameranın yer alacağı iddia ediliyor.
Xiaomi Civi 3 Çıkış Tarihi
Xiaomi Civi 3 isimli yeni akıllı telefon modelinin 30 Mayıs tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Civi serisine dahil olacak yeni mobil cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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