Xiaomi Civi 3 Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi Civi 3 özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Civi serisinin yeni akıllı telefon modeli hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Civi 2'ye benzer tasarıma sahip olması beklenen mobil cihaz, teknik özellikleriyle adından söz ettirebilir.

Xiaomi Civi 3 Özellikleri Listesi

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 32 MP + 32 MP

Hızlı Şarj: 67W

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Civi 3'ün donanımına dair önemli bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre mobil cihazın OLED ekranı FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürülüyor. RAM ve depolama alanı konusunda birden fazla seçenek sunulabilir. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde iki adet kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi Civi 3 Çıkış Tarihi

Xiaomi Civi 3 isimli yeni akıllı telefon modelinin 30 Mayıs tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Civi serisine dahil olacak yeni mobil cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Teknoloji devi Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon Civi 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.