Xiaomi Civi Serisi Telefonlar Geliyor: Tarih Açıklandı!

Xiaomi Civi serisi akıllı telefonları tanıtmaya hazırlanıyor. Çin merkezli teknoloji devi, yeni akıllı telefon serisini ne zaman tanıtacağını açıkladı. Teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgiler ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Civi Serisi Telefonlar Ne Zaman Tanıtılacak?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni akıllı telefon serisine ilişkin bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Civi" isimli yeni akıllı telefon serisinin geleceği duyuruldu.

Teknoloji devi, Civi serisinde yer alacak telefonların modaya uygun ve çeşitlendirilmiş tasarımlara ve yenilikçi görüntüleme teknolojisine sahip olacağını ifade etti. Xiaomi, söz konusu seride yer alacak akıllı telefon modellerin hangi özelliklere sahip olacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Şirket, Civi serisinin 27 Eylül 2021 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Duyuru tarihinden önce yeni seriye ilişkin daha fazla bilginin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı Civi serisi telefon modellerini merak içerisinde beklemeye başladı.

Civi serisinin birkaç yıl önce piyasaya sürülen Mi CC serisinin yerini alacağı söyleniyor. Seride yer alacak bir modelin 108 megapiksel çözünürlüne sahip bir kamera ile geleceği iddia edildi. Bu kameranın ISOCELL HM3 sensörünü kullanacağı ileri sürüldü.

HM3 sensörü Samsung Galaxy S21 Ultra modelinde de kullanılmıştı. Xiaomi Mi 11'de HMX sensörü kullanılırken Xiaomi 11T'de ise HM2 versiyonu tercih edilmişti. Ortaya atılan iddia doğru ise yeni serinin kamera tarafında önemli bir yükseltme yapılacak.

İddiaya göre Civi serisindeki bir akıllı telefon modelinde MediaTek'in bir işlemcisi yer alacak. Hangi işlemcinin kullanılacağı henüz bilinmiyor fakat bu işlemcinin Dimensity 1200 olduğu tahmin ediliyor. Yeni seri ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil.

Xiaomi Deprem İzleme Patenti Aldı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde deprem izleme teknolojisi ile ilgili bir patent aldı. Şirket, CN113406696A yayın numarasıyla "Mobil Cihazların Sismik İzlemesini Gerçekleştirmeye Yönelik Yöntem ve Ekipman" adında bir patentin sahibi oldu.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu teknoloji genel olarak depremlerin tespitinde kullanılacak. Sistem, temel işlemcinin birden fazla okumaya dayalı olarak depremleri tanımlamasına ve tahmin etmesine olanak tanıyacak.