Xiaomi, CyberDog 2 Robot Köpeğini Tanıttı: Gerçekçiliği Şaşırttı!

İlk olarak iki yıl önce tanıtılan Xiaomi CyberDog serisinin çok daha gelişmiş bir versiyonu tasarlandı. Çin'de gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtılan CyberDog 2, ilk hâline göre oldukça farklı.

Yüksek teknolojiyle üretilen robot köpeğin fütüristik bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Xiaomi, gerçek bir köpeğin görünüşü ve becerikleriyle donatılmış köpeğin özelliklerini tek tek açıkladı.

Xiaomi CyberDog 2'nin Özellikleri

Xiaomi'nin bir önceki modeline göre daha teknolojik olan robot köpek, 8.9 kg ağırlığına ve 36.7 cm boyuna sahip. Robotun görme, işitme ve dokunma gibi 19 adet sensörü bulunuyor. 12 servo motoru sayesinde ise 1,6 m/s hıza ulaşabiliyor.

Köpeğin gerçek bir köpeğe benzer hareketler yapabilmesi için de birtakım özellikler geliştirilmiş. Örneğin robot, hassas hareket kabiliyeti sayesinde ters takla atabiliyor. Robot köpeğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yapay zekâ destekli üretilmiş olması.

21 TOPS’luk bir işlem birimi sayesinde mikrofonların ve hareket sensörlerinin de desteğiyle çevresini algılayabiliyor. Böylece insanların yüzlerini daha rahat tanıyabiliyor.

Son derece gelişmiş yeteneklerine bakıldığında robot köpeğin yapay zekâ destekli bir süper bilgisayar olma özelliği taşıdığı söylenebilir.

Robotik Eğitim Aracı Olarak Kullanılabilir!

Yeni nesil motorları sayesinde hareket kabiliyeti artan robot, ani ve sert hareketler yapmaktan kaçınıyor. Bu da onu çocuklar için oldukça uygun bir öğrenme aracı hâline getiriyor. Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun da bu konuda bir açıklama yaptı.

Jun'a göre CyberDog 2'nin hassasiyet seviyesi o kadar yüksek ki bu sayede ufak çocuklar için oldukça güvenli bir robot. Çocukların yanındaki hareketleri daha küçük ve hassas olacağı için onların robotik eğitimlerine de büyük fayda sağlayabilir.

Robot köpek, açık kaynak yapılı olması sebebiyle istenildiği gibi programlanabilir. Çocukların eğitiminde ve onların teknolojik aletlere alışmalarındaki sürece yardımcı olabilir. Ayrıca farklı renk seçenekleri ve yenilikçi tasarımıyla çocuklar için ilgi çekici bir araç olabilir.

CyberDog'un satış fiyatının 1800 dolar olacağı açıklansa da ne zaman ve nerede piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

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