Xiaomi 200Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Xiaomi, Full HD çözünürlük desteğine sahip oyun monitörü satın almak isteyen kişilere hitap eden bir monitör tanıttı. G24i 2026 olarak isimlendirilen bu monitör, Full HD çözünürlüğün yanı sıra yüksek yenileme hızı ve çok düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi G24i 2026 Özellikleri

23,8 inç ekran büyüklüğünes ahip olan Xiaomi G24i 2026, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 200Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, FreeSync Premium ve G-Sync desteği sayesinde ekran yırtılmalarını ve kare hızındaki dalgalanmaları minimuma indiriyor.

Monitörün desteklediği söz konusu özellikler, özellikle hızlı tempolu oyunlarda daha net ve kesintisiz bir görüntü sağlıyor. Görüntü kalitesi açısından da oldukça iddialı olan bu monitör, HDR400 desteği ile 400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Bu da karanlık parlak sahnelerde daha canlı detaylar anlamına geliyor.

Xiaomi'nin yeni monitörü yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamı kapsaması sayesinde hem oyunlarda hem de multimedya içeriklerinde canlı ve doğru renkler sunuyor. 8 bit renk derinliği ise geçişleri daha yumuşak hâle getiriyor. Monitör ayrıca 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor.

İnce çerçevelere sahip olan G24i 2026 modelinde yer alan TÜV Low Blue Light sertifikası ve DC karartma teknolojisi, göz yorgunluğunu ve titreşim kaynaklı rahatsızlıkları minimum seviyeye indiriyor. Portlar tarafında bir adet DisplayPort, bir HDMI, bir adet ses çıkışı ve bir adet DC güç girişi bulunuyor.

Xiaomi G24i 2026 Fiyatı

En iyi oyun monitörleri arasında yerini alan Xiaomi G24i 2026, Avrupa'da 120 euro (5.908 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitörünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.