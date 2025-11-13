Altın Kaplamalı iPhone 17 Pro Satışa Çıktı! Bu Fiyata Ev Alınıyor

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, altın kaplamalı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max tasarladı. Şirket tarafından satışa sunulan "Palmette", "Bitcoin" ve "Solar" isimli özel tasarımların fiyatı dudak uçuklattı. Öyle ki bu ücrete ev alınabiliyor. Peki, bu özel tasarımlar neler sunuyor?

Altın Kaplamalı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı

"Palmette" isimli özel tasarımda 18 ayar altın kaplamalı arka yüzeyde palmiye yaprağı motifi ve değerli taşlar içeren Apple logosu bulunuyor. Bu tasarımı içeren iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 72.500 dolar (3.063.436 TL), 72.860 dolar (3.077.613 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü 73.210 dolar (3.092.397 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü 73.930 dolara (3.123.505 TL) satılıyor.

"Palmette" tasarımını içeren iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 86.790 dolar (3.667.202 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 87.140 dolar (3.681.991 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü 87.500 dolar (3.697.226 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü 88.210 dolar (3.727.225 TL) fiyat ile satışa sunuldu.

"Bitcoin" isimli özel tasarımda 18 ayar altın kaplamalı arka yüzeyde Bitcoin logosu bulunuyor. Bu tasarımı içeren iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 67.640 dolar (2.858.067 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 68.000 dolar (2.873.244 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 68.360 dolar (2.888.456 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 69.070 dolar (2.918.494 TL) fiyat belirlendi.

"Bitcoin" tasarımını içeren iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 81.930 dolar (3.461.837 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 82.290 dolar (3.477.048 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü 82.640 dolar (3.491.870 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü 83.360 dolar (3.522.293 TL) fiyata satılıyor.

"Solar" isimli özel tasarımda 18 ayar altın arka yüzeyde değerli taşlar içeren Apple logosu yer alıyor. Bu tasarımı içeren iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 71.070 dolar (3.002.885 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 71.430 dolar (3.018.096 TL) 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 71.790 dolar (3.033.414 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 72.500 dolar (3.063.415 TL) fiyat etiketi belirlendi.

"Solar" tasarımını içeren iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 85.360 dolar (3.606.801 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85.710 dolar (3.621.590 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü 86.070 dolar (3.636.801 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 86.790 dolar (3.667.224 TL) fiyata satılıyor.