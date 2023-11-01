Xiaomi'nin Galaxy Z Flip Rakibi Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'nin Galaxy Z Flip rakibi katlanabilir telefonuna yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Merakla beklenen telefonun 2024 yılının 1. çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Daha önce yayınlanan bir raporda da Xiaomi'nin telefon üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki yıl şirketin ilk flip tarzı katlanabilir telefonunu tanıtılması beklendiği belirtilmişti.

Yeni söylentiler de Xiaomi'nin MIX Flip adını vereceği telefonunu 2024'te piyasaya sürmeyi planladığını yineliyor.

MIX Flip, 2024 Yılının Başında Geliyor

MIX Flip, 2024'te piyasaya sürülmek üzere planlar arasında yerini alırken şirketin MIX Fold 4'e aynı etkinlikte yer vermeyeceği düşünülüyor. Sızıntının kaynağına göre MIX Flip'teki ilerleme MIX Fold 4'ten daha hızlı, bu nedenle ilkinin önce piyasaya sürülmesi muhtemel.

Söylenti bununla da sınırlı değil. Xiaomi'nin her iki katlanabilir akıllı telefonunun da Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemciyle güçlendirileceği söyleniyor.

Xiaomi'nin ilk flip tarzı katlanabilir telefonu hakkında elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar ancak yıl sonuna yaklaştıkça şirketin yaklaşmakta olan MIX Flip ve MIX Fold 4'ü hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.