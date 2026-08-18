Xiaomi'den 240Hz Ekranlı Oyun Monitörü! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Gaming Monitor G25i 2026'yı global pazarda satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada portlar arasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı bulunuyor.

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Ekran Tepki Süresi: 1 ms GtG

1 ms GtG Renk Gamı: %100 sRGB ve %93 DCI-P3

%100 sRGB ve %93 DCI-P3 Portlar: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3.5 mm ses çıkışı

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 1 ms GtG tepki süresi ve 400 nit parlaklık sunuyor. IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

GtG, pikselin gri tonundan başka bir gri tonuna geçmesi için geçen süreyi gösteriyor. Bu GtG değeri ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde ortaya çıkan ghosting problemi o kadar az oluyor. 1 ms'nin oldukça düşük bir değer olduğunu belirtelim. 1 ms tepki süresi, oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Yani oyunlarda rakipler daha net şekilde görülebiliyor.

Hz şeklinde Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. 240Hz yenileme hızına sahip monitör, görüntüyü saniyede 240 defa güncelliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 240Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değer.

Xiaomi'nin yeni monitöründe AMD FreeSync Premium özelliği mevcut. Bu özellik, monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getiriyor. Örneğin ekran kartı oyunda 200 FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak 200Hz olarak ayarlıyor. Bu sayede oyunlarda ekran yırtılması ve anlık takılma gibi problemler meydana gelmiyor.

Oyun montiörü yüzde 93 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk gamı sayesinde renkler daha canlı ve doğru renk tonlarında görülüyor. Bu sayede oyunların yanı sıra video düzenlemek gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde ediliyor. Bu arada 400 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın portları arasında bir adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Yüksek bant genişliğine sahip olan DisplayPort 1.4 portu, görüntüyü yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4'e kıyasla dah adüşük bir bant genişliğin esahip fakat günlük kullanım ve oyunlar için fazlasıyla yeterlidir.

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026 için 113 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 414 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 6 bin 500 TL civarında olabilir. Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bir monitörde AMD FreeSync Premium özelliğinin yer alması önemli bir avantaj. Bunun nedeni ise söz konusu özelliğin ekran yırtılması ve anlık takılma gibi sorunları önlemesi. IPS yerine OLED ekran tercih edilseydi bence daha iyi olurdu çünkü OLED, IPS'e kıyasla renkleri çok daha canlı gösteriyor. Monitörün düşük bir parlaklığa sahip olması bir dezavantaj fakat ekrana doğrudan güneş ışığı gelmiyorsa bu sorun olmayacaktır.