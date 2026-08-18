Xiaomi'nin 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tarih Açıklandı

Xiaomi'nin yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Note 17 Pro Max'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi Note 17 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro Max, 27 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Redmi logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Paylaşılan görselde telefonun beyaz renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Redmi Note 17 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Redmi Note 17 Pro Max 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi Note 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 17 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefon, 28 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Redmi Note 17 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.5)

50 MP (f/1.5) Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Redmi Note 17 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15 Pro'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık mevcut.

AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görülebiliyor. 800 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı altında ekranı görmek oldukça zordur.

Redmi Note 17 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 71 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'te Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 Pro Max'in orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. AMOLED ekranın telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.