Xiaomi Göz Masajı Yapabilen Yeni Cihazını Satışa Sundu

Günlük hayatta yoğun bilgisayar ve telefon kullanımı, kaçınılmaz olarak göz yorgunluğuna neden oluyor. Xiaomi, işte tam da bu soruna odaklanarak, günlük fazla ekran süresine sahip insanlar için Smart Massage Eye isimli yeni bir dinlendirici göz masajı cihazı geliştirdi. Peki, bu cihaz tam olarak gözleri nasıl dinlendiriyor?

Xiaomi Smart Massage Eye Teknik Özellikleri?

Xiaomi Smart Massage Eye, hafif gövdesi ve yüz hatlarına uyum sağlayan ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Bu pratik tasarım sayesinde evde dinlenirken veya ofis molalarında rahatça kullanılabilen cihaz, göz çevresindeki kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Ürünün iç yapısı yedi ayrı masaj bölgesinden oluşuyor. Bu bölgeler, göz çevresindeki noktaları uyarmak için dört bağımsız hava valfiyle çalışırken, cihaza entegre edilmiş sıcak hava kompresi de kasları gevşeterek yorgunluk izlerini azaltıyor.

Kullanıcılar, Xiaomi Smart Massage Eye'daki bu masaj ve ısıtma sistemini üç farklı baınç seviyesinde veya ön tanımlı modlarla çalıştırma imkanına sahip. Cihazın kontrol işlemleri ise gözlüğün üzerinde bulunan fiziksel tuşlarla yapılabiliyor. Ayrıca Xiaomi kullanıcılara, cihazın mobil uygulamasıyla daha ince ayarlar yapma fırsatı vererek, masaj deneyimini kişiselleştirme olanağı tanıyor.

Xiaomi Smart Massage Eye, pil kısmında ise 800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. USB-C portu üzerinden kolayca şarj edilebilen cihaz, tam dolumla yaklaşık iki buçuk saatlik kesintisiz bir kullanım süresi sunuyor.

Xiaomi Smart Massage Eye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Smart Massage Eye, ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın başlangıç fiyatı ise 199 Yuan, yani güncel döviz kuruyla yaklaşık 1.300 TL olarak açıklandı. Bu uygun fiyatlı masaj gözlüğünün, küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmasa da önümüzdeki aylarda diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.