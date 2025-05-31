Xiaomi, Artık 12 Modele Daha Güncelleme Sunmayacak! İşte Liste

Teknoloji devi Xiaomi, her sene birçok yeni akıllı telefon ve tablet piyasaya sürerek kataloğunu genişletiyorken, öte yandan eski modelleri için güncelleme desteğini sonlandırmaya da devam ediyor. Son olarak şirket, artık yazılım desteği sunmayacağı modelleri topladığı End-of-Life (EOL) adlı listeye 12 telefon daha ekledi. İşte kısa süre önce güncelleme desteği biten Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri...

Xiaomi, 12 Popüler Model İçin Yazılım Desteğini Sonlandırdı

Xiaomi’nin güncellediği EOL listesine baktığımızda Mi 11 Ultra, Mi 11X Pro, Mi 11i, Civi 1S, Redmi K50 Pro, Redmi K50, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi Note 11 Pro, Redmi 10 2022, Poco F4 GT ve Poco M4 Pro 5G modellerinin artık resmi olarak desteklenmeyeceğini görüyoruz.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu cihazlar bundan sonra hiçbir şekilde HyperOS ya da Android sürüm güncellemesi ve güvenlik yaması almayacak. Yani olası kritik bir güvenlik açığı ortaya çıksa bile Xiaomi, bu cihazlar için herhangi bir düzeltme yayınlamayacak.

Kısa süre önce güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Civi 1S

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi 10 2022

Poco F4 GT

Poco M4 Pro 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Artık güncelleme almayacak modellerden birine sahip misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.