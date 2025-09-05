Güncelleme Defteri Kapanıyor: Xiaomi’nin Desteği Kestiği Telefonlar!

Android telefon üreticileri son yıllarda güncelleme sözlerini 6 - 7 yıllara kadar çıkararak kullanıcıların büyük beğenisini kazanmış olsalar da, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdükleri telefonların fişlerini çekmeye devam ediyorlar. EOL yani (End Of Life) statüsüne alınan bu telefonlar çalışmaya devam ediyor. Ancak bundan sonra güncelleme almayacakları için bir süre sonra uygulamalar bu telefonlar ile uyumsuz hale gelmeye başlıyor.

Bu Ay Güncelleme Desteği Sona Erecek Xiaomi Modelleri

Xiaomi 11T (EOL: 23 Eylül 2025)

Xiaomi 11T Pro (EOL: 23 Eylül 2025)

Xiaomi 11 Lite 5G NE (EOL: 23 Eylül 2025)

Eylül 2021’de tanıtılan Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modelleri, üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözüyle piyasaya sürülmüştü. Android 11 ile gelen cihazlar, söz verilen güncellemeler sonrası şu anda Android 14 sürümünde çalışıyor.

Xiaomi 11T ve 11T Pro ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS 1 güncellemesini alarak pek çok yeni özellik ve iyileştirmeye kavuştu. 11 Lite 5G NE ise daha da şanslıydı; HyperOS 2 güncellemesine yükseldi. Ancak cihazların dördüncü yaşına yaklaşması, yazılım desteğinin de sonuna gelindiğini gösteriyor.

Bu Ay Güncelleme Desteği Sona Erecek Redmi Modelleri

Redmi A1 (EOL: 23 Eylül 2025)

Redmi A1+ (EOL: 23 Eylül 2025)

Giriş seviyesi Redmi A1 ve A1+ modelleri de bu ay itibarıyla güncelleme döngüsünün sonuna ulaşıyor. Eylül 2022’de Android 12 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya çıkan cihazlar, yalnızca MIUI 13 güncellemesini alabildi. Ancak tek bir Android sürüm güncellemesi bile almadılar. Bu telefonlar Android 12’de kaldı ve bundan sonra da aynı sürümde kalacak. Ayrıca bu ay sonu itibarıyla güvenlik yamaları da kesilecek.

Bu Aay Güncelleme Desteği Sona Erecek Poco Modeli

Poco M5 (EOL: 6 Eylül 2025)

Eylül 2022’de Android 12 ve MIUI 13 ile tanıtılan Poco M5, üç yıl içinde iki büyük Android güncellemesi (Android 13 ve Android 14) aldı. Cihaz ayrıca düzenli güvenlik yamalarıyla desteklendi, ancak artık güncelleme yolculuğu sona eriyor.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Eğer kullandığınız Xiaomi cihazı bu listede yer alıyorsa, artık yeni güncelleme almayacak. Telefonunuz normal şekilde çalışmaya devam edecek olsa da, güvenlik açıkları için yama yayınlanmayacağı için risk altında kalabilirsiniz. Özellikle cihazınızda kişisel veya gizli veriler varsa bu durum tehlike oluşturabilir.

En ideal çözüm, güncel güvenlik yamaları ve yeni Android özelliklerini almak için daha yeni bir modele geçmek. Xiaomi’nin altı yıl boyunca güncelleme sözü verdiği birçok cihaz bulunuyor.