Xiaomi Uyardı: Bu Powerbank'lere Sahipseniz Hemen İade Edin

Özellikle dış mekanlarda akıllı cihazlarımızı şarj etmek için kullandığımız powerbank'ler, zaman zaman sahip olduğu devasa bataryalar nedeniyle güvenlik riski oluşturabiliyor. Bu gibi durumlarda pek çok üretici cihazları için geri çağırma ve iade programları başlatarak riskli modellerini topluyor.

Bu duruma son örnek Xiaomi cephesinden geldi. Şirket, Türkiye'de de satışa sunduğu bir powerbank modelinin yangın riski taşıdığını belirterek kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı. Detaylar haberde.

Xiaomi Yangın Riski Taşıyan Powerbank Modelini Geri Çağırıyor

Xiaomi, Ağustos ve Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen "PB2030MI" model numaralı powerbank'ler için geri çağırma duyurusu yaptı. Şirket, bu modelin üretiminde kullanılan ham maddelerin riskli olduğunu ve cihazın aşırı ısınması durumunda yangın tehlikesi yol açabileceğini belirtiyor.

20.000 mAh kapasiteye ve 33W şarj hızına sahip olan bu model, Türkiye'de de satıldı. Cihazınızın geri çağrılan ürünler arasında olup olmadığını öğrenmek için arka yüzeyde yer alan seri numarasını Xiaomi'nin resmi web sitesinde sorgulayabilirsiniz. Eğer cihazınız riskli partiden birine aitse, şirket sizi iade süreci hakkında bilgilendirecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.