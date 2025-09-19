Xiaomi Açıkladı: İşte HyperOS 3 Alacak Modeller Listesi
Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri listesini açıkladı. Bu listede birçok telefon yer aldı. İşte HyperOS 3 alacak cihazlar!
Xiaomi, kullanıcılarına yeni güncellemeler sunmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son dönemlerde özellikle HyperOS 3 üzerinde yoğunlaşan şirket, geçtiğimiz ay tanıtılan bu yeni yazılımı önce beta sürecinde test etmişti. Şimdi ise gözler kararlı sürümde. Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini alacak modellerin dağıtım planını resmen duyurdu. Peki hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak? İşte açıklanan liste...
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi ve Redmi Modelleri
Şirketin Çin için paylaştığı listeye göre HyperOS 3’ün kararlı sürüm dağıtımı ekim ayının ortasında başlayacak. Ay bitmeden ise onlarca cihaz güncellemeye kavuşmuş olacak. Programın ilk sırasında Xiaomi 15 serisi ile birlikte Redmi K80 Pro ve Redmi K80 Supreme Edition yer alıyor. Bu modeller 15 Ekim’e kadar HyperOS 3 güncellemesini alacak.
Ekim ayının ikinci yarısında güncelleme sırası MIX Flip 2, Civi 5 Pro, Pad 7 serisi, Redmi K80 ve Turbo 4 modellerine geliyor. Bunun yanında Xiaomi Watch S4 serisi de HyperOS 3’e kavuşacak. Kasım ayında ise bu kez Xiaomi 14 ve Redmi K70 serileri başta olmak üzere birçok cihaz güncellenecek. Markanın paylaştığı tam listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ekim 2025 - 15 Ekim’e Kadar
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
Ekim 2025 - 31 Ekim’e Kadar
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Serisi
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Serisi
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15. Yıl Özel Sürüm)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
