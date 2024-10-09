Xiaomi, Katlanabilir Cihazların Ardından İkiye Ayrılabilen Akıllı Telefon İçin de Kolları Sıvadı!

Akıllı telefondan beyaz eşyaya kadar pek çok sektörde başarılı ürünleriyle adından söz ettiren Xiaomi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sızdırılan yeni raporlar, kısa bir sürede katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli başarılar yakalayan şirketin ekranı ikiye ayrılabilen yeni bir cihaz geliştirmeye başladığını gözler önüne seriyor.

Xiaomi, Üst ve Alt Bölümünden İkiye Ayrılabilen Yeni Bir Cihazın Patentini Aldı

Samsung ve Apple’ın ardından dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda olan Xiaomi, yenilikçi teknolojileri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sektörel kaynaklardan edilinen son bilgilere göre, Çin merkezli teknoloji devi, ekranı tıpkı bir yapboz gibi ikiye ayrılabilen yeni bir akıllı telefon geliştirmeye başladı. Yayınlanan raporlar firmanın şimdiden cihazla ilgili gerekli patentleri aldığını ortaya koyuyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) platformunda tespit edilen söz konusu patentler, Xiaomi’nin geliştirdiği yeni katlanabilir telefon tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre yeni cihaz, alışılageldik katlanabilir telefonların katlanma mekanizması yerine ikiye ayrılabilen bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Firmanın Mix Flip isimli akıllı telefon modeline benzeyen cihazın ekranı alttan ve üstten ayrılıp birleşebiliyor.

Patent görsellerinde ayrıca cihazda kamera modülünün yer alan bölümün kendi ekseninde dönebildiği ve böylece telefonun fotoğraf çekerken farklı açıları daha kolay bir şekilde yakalayabildiği görülüyor İddialara göre Xiaomi, gelecek cihazlarında katlanabilir akıllı telefonların adeta kanayan yarası haline gelen menteşeleri kullanmak yerine daha dayanıklı ve konforlu olan bu yeni sistemi benimsemek istiyor.

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