Xiaomi'nin İlk Elektrikli Aracının Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu: SU7, SU7 Pro ve SU7 Max!

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı yıllardır merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı görselleri sızdırılan aracın özellikleri ve tasarımı belli oldu. Ayrıca ilk elektrikli otomobilin 3 versiyonu olacağı ortaya çıktı.

Xiaomi SU7 İsmiyle Çıkacak!

Xiaomi'nin elektrikli otomobili, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanına eklendi. Bu da otomobilin artık son aşamaya geldiğine işaret ediyor. Xiaomi SU7 ismiyle çıkış yapacak aracın özellikleri ve gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni elektrikli otomobilin diğer versiyonları ise "SU 7 Pro" ve "SU 7 Max" olacak. Tasarımı ve teknik özellikleri belli olan aracın lansman tarihi ve fiyatı şimdilik bilinmiyor.

Xiaomi SU7’nin uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm, yüksekliği ise 1,455mm olacak. Boş ağırlığı 1980 kg olacak aracın tek motor ve çift motorlu seçenekleri olacak. İlk motor 220 kW, ikinci motor ise 275 kW gücünde olacak.

Aracın 101 kWh kapasiteli bataryasının yanı sıra dingil mesafesinin de tam 3 metre olacağı biliniyor. BAIC Group tarafından seri üretime sokulacak aracın LED destekli farları ve kapalı ızgarası, tasarım özellikleri bakımından dikkat çekti.

Peki siz Xiaomi'nin elektrikli otomobilini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.