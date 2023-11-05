Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobilinin Görselleri Sızdırıldı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv dünyasına adım atmaya hazırlanan büyük firmalardan bir tanesi. Şirketin üzerinde çalıştığı ilk elektrikli aracının görselleri sızdırıldı. Yakında yollara çıkması beklenen otomobilin fotoğraflarında birçok ayrıntı bulunuyor.

Kapısındaki Logo Dikkat Çekti!

Xiaomi, otomotiv sektörüne adım atacağını ilk olarak 2021 yılında 1,28 milyar euro yatırım planını açıklayarak duyurmuştu. O günden beri şirketin çıkaracağı ilk elektrikli otomobil merak konusu oldu.

Henüz tam olarak ne zaman trafiğe çıkacağı bilinmeyen ilk elektrikli otomobilin görselleri sızıdırıldı. Çin'deki bir sosyal medya platformu olan Xiaohongshu'nun paylaştığı görsellerde birçok ayrıntı göze çarptı.

Aracın kamuflajı olmasına rağmen modern bir tasarıma sahip olduğu anlaşıldı. En dikkat çeken detay ise kapısında bulunan hoparlörde Xiaomi logosunun bulunması oldu.

Ayrıca aracın şarj portunun arka kısmına yerleştirildiği de görüldü. Gövdesinin ve genel tasarımının açıkça göründüğü fotoğraflar, elektrikli araç tutkunları için ufak bir ipucu oldu.

Peki siz Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin görsellerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabillirsiniz.