Devasa Bataryası İle Xiaomi'nin İlk Yapay Zeka Bilgisayarı Geliyor!

Xiaomi ilk yapay zeka bilgisayarı konusunda artık daha ciddi adımlar atıyor. Şirket başkanı Lu Weibing konuyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 15 Ultra odaklı bir canlı yayına katıldı. Bu yayın esnasında şirketin yapay zeka bilgisayarı konusundaki çalışmalarına hız kazandırdığını ve çok yakında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ayrıca bilgisayarın oldukça ilgi çekici bir özelliğinden de bahsetti. İşte konuyla ilgili detaylar...

99 Wh Bataryasıyla Xiaomi'nin İlk Yapay Zeka Bilgisayarı Geliyor!

Xiaomi elektrikli otomobil trendindeki başarısını ortaya koyması ardından bir diğer trendin peşinden ilerliyor: yapay zeka bilgisayarları. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda şirketin başkanı Lu Weibing bir canlı yayına katıldı. Bu canlı yayın daha çok markanın yeni akıllı telefonu 15 Ultra'yı konu alıyordu ancak yapay zeka teknolojilerine de değinildi. Ve bu noktada Başkan Weibing şirketin ilk yapay zeka bilgisayarının çok yakında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Xiaomi Redmi Book 16 (2024)

Duyuru aslında Xiaomi Communications Technology Ürün Pazarlama Direktörü Ma Zhiyu'nun yeni Redmi dizüstü bilgisayarıyla alakalı bir görsel paylaşmasından sadece bir kaç gün sonra geldi. Tahminlere göre Redmi Book Pro 2025 olan bu model Intel Core Ultra 5 işlemci ile gelecek. Aslında Apple'ın MacBook modelleri ile sağladığı ekosistem rahatlığına rakip olmak isteyen marka bu noktada Xiaomi HyperOS Smart Connect ile derinlemesine bir entegrasyon sunacak.

Bilgisayarın en çok dikkat çeken özelliği ise şüphesiz bataryası. 99 Wh bataryaya sahip olacak olan model pil ömrü konusunda büyük markalara rakip olmayı hedefliyor. Ayrıca neden 99 Wh sorusuna da cevabı hemen verelim zira bu bir dizüstü bilgisayar ve uçak gibi araçlarda da size zorluk çıkarmamalı. Ölçüler noktasında optimum tasarımın yapılmasıyla birlikte pil konusunda da 99 Wh kapasite tercih edilmiş.

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