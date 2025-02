Xiaomi 15 Ultra Çıkış Tarihi Belli Oldu Ama Kötü Bir Haber Var...

Xiaomi 15 Ultra, sızıntılar, söylentiler ve resmi tanıtımlarla bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak şimdi elimizde somut bir bilgi var: Çin'deki ilk tanıtımının 26 Şubat'ta yapılabileceği konuşulurken, Xiaomi 15 Ultra model cihazın küresel lansman tarihini resmen duyuruldu.

Tarih; Barselona'da düzenlenecek MWC 2025 etkinliğinden bir gün öncesine denk geliyor. Xiaomi'nin lansman etkinliğini MWC öncesinde gerçekleştirmesi şaşırtıcı değil, çünkü birçok marka yeni modellerini büyük fuardan hemen önce tanıtmayı tercih ediyor.

Özellikle kamerasıyla dikkat çeken Xiaomi 15 Ultra'nın bu kulvarda rakipsiz olacağı konuşuluyor. 1 inçlik büyük bir sensör ve 50 MP ana kamera ile çıkacak olan cihazın 50 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP kısa menzilli telefoto kamerası bulunuyor.

Vivo X100 Ultra ve X200 Pro ile aynı sensörü paylaşan 200 MP uzun menzilli periskop telefoto kamera da oldukça dikkat çekiyor. Sızıntılar doğruysa bu model gerçekten rakipsiz olacak.

Cihazın diğer teknik özellikleri de üst segment bir telefon beklentisini fazlasıyla karşılıyor:

Buradaki üzücü haber ise Xiaomi'nin bu amiral gemisi telefonunu küresel pazara sunmayacak oluşu. Geçmiş yıllardaki stratejiye bakılırsa Xiaomi 15 Ultra'nın standart Xiaomi 15 modeliyle birlikte küresel pazara çıkması muhtemel ama Xiaomi 15 Pro'nun sadece Çin'e özel olarak kalma ihtimali var.

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera performansını merak edenler için örnek fotoğraflar ve videoların da kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Get ready to witness #TheNextPinnacle with us on March 2nd for the #Xiaomi15Series and more. #XiaomiLaunch



🟠📷🔴 Loading... pic.twitter.com/A5OHwuYdm1