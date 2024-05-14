3 Yıl Pil Ömrü: Xiaomi İnsan Vücudu Sensörü Tanıtıldı!

Xiaomi İnsan Vücudu Sensörü, Çin'de kitlesel fonlama kampanyasıyla duyuruldu. Xiaomi akıllı ev ekosistemine entegre edilen bu yeni cihaz hali hazırda piyasada olan insan vücudu sensörlerinin çoğundan daha küçük ve bu sayede kolayca gizlenebiliyor.

Xiaomi İnsan Vücudu Sensörü Özellikleri

Herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan sadece CR2450 pilden güç alan cihaz, tam tamına 3 yıla kadar pil ömrü sunuyor. Milimetre dalga radarı ile donatılan Xiaomi İnsan Vücudu Sensörü sadece kişiyi değil, kişinin nefes almasından göğüs hareketine kadar tüm hareketlerini algılayabiliyor.

Dinamik ve statik algılamanın yanı sıra 130 derecelik bir algılama açısına sahip olan cihaz üzerinde güçlü mıknatıslar ve sağlam bir yapışkan taban bulunuyor. Yani evinize veya iş yerinize sizden habersiz giren birisinin bu cihazdan kaçması pek mümkün değil.

Cihaz hareket algıladığında kullanıcıya doğrudan bildirim gönderiyor. Cihazın aydınlatmasını kontrol eden bir aydınlatma sensörüne de ev sahipliği yapan Xiaomi İnsan Vücudu Sensörü için kitlesel fonlama kampanyası 15 Mayıs'ta başlıyor.

Cihazın kitlesel fonlama fiyatı 17 dolar olarak belirlenirken, orijinal fiyatı 21 dolar seviyesinde.