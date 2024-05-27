Xiaomi'nin Hiç Konuşulmayan Başarısı: Satışlar Patladı!

Birkaç yıl öncesine kadar Xiaomi denildiğinde herkesin aklına telefonlar geliyordu, fakat günümüzde elektrikli otomobilden robot süpürgeye kadar onlarca farklı alanda kullanıcıların karşısına çıkan bir markaya dönüştü.

Xiaomi Klima Sektöründe Hızla Büyüyor

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracının yoğun talep gördüğünü sizlerle paylaşmıştık. Çinli teknoloji devinin başarıya imza attığı bir diğer alan klimalar oldu. Xiaomi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 63'lük bir artışla 690 bin adet klima satışı gerçekleştirdi. Xiaomi klima pazarına 2021 yılında giriş yaptı.

İlk yılında 2 milyondan fazla klima satmayı başaran şirket, 2022 yılında bu sayıyı 3 milyon seviyesine çıkardı. Bu da yıllık yüzde 50'lik tutarlı bir büyüme anlamına geliyor. Bu tutarlılık klima sevkiyatlarının önceki yıla göre %49 artışla 4,4 milyon adede ulaştığı 2023 yılına da taşındı.

Özellikle 2023'ün ikinci çeyreği çok verimli geçti ve ürün sevkiyatlarında yüzde 90'ın üzerinde bir artış görüldü. Bu kapsamda Xiaomi'nin 2024 yılında 7 milyondan fazla klima satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Xiaomi klimalar için tahminler o kadar olumlu ki, 2026 yılına kadar klima sevkiyatlarının Xiaomi TV'leri geride bırakacağını öngörüyor. Bu değişim, klimaları Xiaomi'nin IoT işinde en büyük gelir kaynağı haline getirecek.