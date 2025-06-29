Karavancılar İçin İdeal! Xiaomi Uygun Fiyatlı Akıllı Küçük Televizyon Serisini Satışa Sundu!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanıcılar karavan trendini tekrar canlandırdı. Bu noktada kendi karavanını yapan pek çok kişi uygun ebat ve fiyatlarda bir televizyon almakta zorlanıyordu. Ancak Xiaomi yeni küçük televizyon serisiyle bu sorunun önüne geçiyor. İşte detaylar...

İster QLED İster LCD! Seçimler Sonsuz!

Xiaomi Avrupa’daki uygun fiyatlı TV yelpazesini yeni modellerle genişletiyor. Çinli teknoloji devi özellikle küçük alanlarda televizyon ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcıları hedefleyen iki yeni 32 inçlik model tanıttı. TV F 32 2026 ve TV F Pro 32 2026 olarak adlandırılan bu cihazlar kompakt yapıları ve dikkat çekici fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Her iki televizyon da 1366x768 çözünürlük sunan HD panele sahip. 60 Hz yenileme hızı sayesinde günlük kullanım ve yayın servisleri için yeterli bir deneyim sağlıyor. Ancak Pro modeli QLED paneliyle daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğu sunarken temel modelde klasik LCD panel tercih edilmiş.

Tasarım tarafında iki model de oldukça şık. İnce metal çerçeveler, cihazlara modern bir görünüm kazandırıyor. Ses sistemi tarafında ise Pro versiyon çift 10W hoparlörle bir adım öne çıkıyor. Temel modelde ise çift 8W hoparlör yer alıyor. Her iki model de Dolby Audio, DTS-HD ve DTS Virtual teknolojilerini destekliyor.

Xiaomi’nin yeni televizyonları Amazon Fire TV işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu da kullanıcıya Netflix, Prime Video, YouTube ve daha birçok uygulamaya doğrudan erişim sağlıyor. Alexa destekli uzaktan kumandayla sesli kontrol imkânı sunulması da önemli bir konfor unsuru olarak öne çıkıyor.

Bağlantı seçenekleri bakımından da cihazlar oldukça yeterli. İki adet HDMI girişi, bir USB portu, Ethernet girişi, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bağlantısı her iki modelde de standart olarak sunuluyor. Böylece karavan gibi dar alanlarda bile tüm ihtiyaçlar kompakt biçimde karşılanabiliyor.

Fiyatlar da oldukça makul seviyede tutulmuş durumda. Temel model TV F 32 2026, Avrupa’da 179 eurodan satışa çıkarken daha gelişmiş TV F Pro 32 2026 modeli 229 euro fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Her iki modelin de Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...