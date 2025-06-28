Google Pixel'e Satış Yasağı Geldi! Şimdi Ne Olacak?

Halen ülkemizde resmi olarak satışı gerçekleştirilmeyen Google Pixel serisi dünyanın birçok bölgesinde saf Android deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan Google Pixel 10 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, Japonya'da Google Pixel 7'nin satışı yasaklandı. Pixel 8 ve Pixel 9 modellerinin de bu satış yasağından etkilenme ihtimali var.

Google Pixel 7 Serisine Japonya’da Satış Yasağı!

Pantech, 2023 yılında kendilerine ait olan bir teknolojinin Google Pixel 7 serisinde izinsiz bir şekilde kullanıldığı iddiasıyla Google Japonya'ya karşı patent ihlali ihtiyati tedbir davası açmıştı. Mahkeme, Pantech'i haklı buldu. Böylece Japon yargı tarihinde ilk kez standart bir patentin ihlali nedeniyle ihtiyati tedbir kararı verilmiş oldu.

Söz konusu patent, Pixel telefonlardaki LTE modemin baz istasyonlarıyla nasıl iletişim kurduğuyla ilgili. Biraz daha açıklamak gerekirse; LTE ağlarında baz istasyonlarının terminallere yani telefonlara alındı onayı sinyalleri göndermesini sağlayan bir kontrol sinyali eşleme teknolojisi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Google'ın samimiyetsiz ve işbirliğine yanaşmayan tutumuna ve kaçamak lisanslama davranışına atıfta bulunarak, “FRAND şartları kapsamında isteksiz bir lisans sahibi olduğuna” karar verdi.

FRAND, standart patent sahiplerinin teknolojiyi uygulayanlara adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlarda lisans sunmasını gerektiren uluslararası bir standarttır.

Japonya daha önce FRAND ilkesine dayanarak standart patent ihlali için tedbir kararlarına izin vermeme tutumunu sürdürmüştü. Ancak Japon mahkemesi Google'ın samimiyetsiz tutumunu istisnai bir neden olarak değerlendirdi ve Japonya'da ilk kez standart patent ihlali için satış yasağı kararı verdi.

Google'ın Pixel 7 serisi ürünleri Japonya'da satması yasaklandı ve dava masraflarının tamamını karşılayacak. Pantech bununla sınırlı kalmayarak Pixel 8 ve Pixel 9 serisi ürünlere karşı ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Daha da önemlisi Japon gümrükleri aracılığıyla tüm Pixel serisi ürünlere ithalat yasağı getirilmesi için başvuruda bulundu.

Google makul bir telif ücreti ödeyerek uzlaşma sağlayabilirdi ancak herhangi bir ödeme yapmayı kabul etmedi. Bugüne kadar Japonya'da kaç adet Pixel 7 telefon satıldığına dair verileri de paylaşmadı.

Japonya pazarı Google için çok önemli; Apple'dan sonra ülkenin en büyük ikinci telefon markası olan Google, Samsung ve Xiaomi gibi şirketleri geride bırakmayı başarıyor.