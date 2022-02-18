Xiaomi Kullanıcılarına 3 Aya Kadar Ücretsiz YouTube Premium Üyeliği!

Xiaomi, seçili mevcut ve gelecek cihazlarda YouTube Premium'un uzatılmış ücretsiz deneme sürümünü sunmak için YouTube ile iş ortaklığına başladığını duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte Xiaomi kullanıcıları, üç aya kadar YouTube Premium hesabını ücretsiz kullanabilecek. İşte detaylar!

Xiaomi Kullanıcılarına 3 Ay YouTube Premium Sürprizi

İş birliği, kapsam dahilindeki bölgelerde, kullanıcılara YouTube içeriklerine reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlamaya olanak verecek. YouTube Premium avantajları arasında, kullanıcıların 80 milyondan fazla lisanslı şarkıya, ayrıca canlı performanslara, cover'lara ve remikslere sınırsız, reklamsız erişim sağlayabileceği YouTube Music Premium aboneliği de yer alıyor.

Xiaomi International İş Geliştirme Direktörü Hanson Han, iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Her yıl daha fazla çevrimiçi video içeriği tüketen kullanıcılarla birlikte, kullanıcıların kaliteli içeriği yeni yollarla deneyimlemelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Xiaomi kullanıcılarının sevdikleri içerikleri kesintisiz olarak izlemelerini sağlamak adına YouTube gibi marka ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Youtube ile yaptığımız bu çalışmanın nihayetinde kullanıcılarımıza yarar sağlayacak uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olduğunu düşünüyoruz.”

İşbirliği kapsamında şartları sağlayan kullanıcılar, teklife dahil Xiaomi akıllı telefonlarına önceden yüklenmiş YouTube uygulamasını açıp uygulamadaki talimatları izleyerek veya youtube.com/premium adresini ziyaret ederek teklife dahil Xiaomi akıllı telefonlarında bu YouTube Premium teklifinden yararlanabilir.

Kapsam dahilindeki cihazlar:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Kullanılabilirlik bölgeye göre değişebilir ve yalnızca kapsam dahilindeki cihazlar için mümkündür. İşbirliğinden yararlanabilecek kullanıcılar, yalnızca daha önce YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmamış kullanıcılar ile sınırlı olup diğer sınırlamalar için Xiaomi ve YouTube'un şartlar ve koşulları geçerlidir.

Teklif'in kullanımı öncesinde YouTube'a kayıt sırasında ödeme metodu belirtilmelidir. Deneme süresi sonra erdikten sonra bireysel abonelik YouTube'un üyelik koşulları uyarınca ücrete tabidir. Dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Kapsam dahilindeki bölgeler arasında Türkiye'de var. Türkiye'de Xiaomi 11T Pro, 11T veya 11 Lite 5G NE kullanıcıysanız bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

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