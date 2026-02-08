Xiaomi'den Apple'ı Kıskandıracak Aksesuar Geliyor: Telefonları Kameraya Dönüştürecek!
Xiaomi'nin yeni manyetik kamera lensi akıllı telefonları birer profesyonel kameraya dönüştürecek. İşte yaklaşan aksesuarın özellikleri ve çıkış tarihi!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin konsept olarak tanıttığı manyetik kamera lensi projesi seri üretime geçiş yaptı.
- Telefonların arkasına kolayca takılabilen yeni aksesuar 100 MP'lik f/1.4 diyafram açıklıklı bir kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.
- Cihazın bu yıl bitmeden raflardaki yerini alması bekleniyor.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon aksesuarı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde MWC 2025 fuarında ve Xiaomi 15 serisi lansmanında sadece bir konsept olarak karşımıza çıkan manyetik lens projesi nihayet gerçeğe dönüşüyor.
Kısa bir süre önce üretim aşamasına geçiş yapan Xiaomi manyetik kamera lensinin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Gelin bu yeni aksesuarın nasıl çalıştığına ve kullanıcılara neler vadettiğine hep birlikte göz atalım.
Xiaomi Manyetik Kamera Lensi Neler Sunuyor?
- Kamera Sensörü: Micro Four Thirds (M4/3)
- Çözünürlük: 100 MP
- Diyafram Açıklığı: f/1.4
- Odak Uzaklığı: 35mm
- Bağlantı Teknolojisi: 10Gbps hızında lazer veri aktarımı
- Dosya Formatı: Kayıpsız RAW ve UltraRAW desteği
- Görüntü İşleme: Yapay zeka destekli Xiaomi AISP teknolojisi
- Batarya: Harici güç kaynağı
Sızdırılan bilgilere göre yeni aksesuar, akıllı telefonlara herhangi bir kablo veya karmaşık bağlantı noktası olmadan tamamen manyetik bir şekilde tutunabiliyor. Üstelik cihaz dahili bir bataryaya ihtiyaç duymadan bağlı olduğu telefondan beslenebiliyor.
Yeni manyetik kamera lensi 100 MP çözünürlük sunan Micro Four Thirds (M4/3) sensöre ev sahipliği yapıyor. Mevcut sensörü sayesinde oldukça net kareler yakalayabilen cihaz ayrıca f/1.4 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta da kalitesini üst seviyede tutabiliyor. 35mm odak uzaklığıyla birlikte gelen lensin, özellikle portre ve sokak fotoğrafçılığı alanlarında iddialı olacağı söylenebilir.
Son olarak bağlantı konusuna da değinelim. Aktarılanlara göre yeni lens yakaladığı görüntüleri telefonlara aktarmak için lazer teknolojisinden yararlanacak. 10Gbps bağlantı hızı sunan akseuar en yüksek kaliteli RAW fotoğrafları bile bağlı olduğu cihazlara anında işleyebilecek.
Ne Zaman Çıkacak?
Xiaomi henüz yeni manyetik kamera lensini resmi olarak duyurmadı. Ancak cihazın kısa bir süre önce seri üretime geçtiği ve bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Fiyat konusunda da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan sunduğu üst düzey özellikler göz önüne alındığında yeni aksesuarın pek de ucuz olmayacağını tahmin etmek zor değil.
Xiaomi'den Şehir İçinde Hayat Kurtaran Scooter'lar Geliyor: İşte Fiyatları!
Xiaomi Elektric Scooter 6 serisinin fiyatları ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Yeni elektrikli scooter'lar kullanıcıları şehir trafiğinden kurtarmaya geliyor!
Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
Xiaomi 17'nin global sürümünün renk seçenekleri ortaya çıktı. Çok güçlü işlemciye sahip amiral gemisi, üç farklı renk seçeneği ile gelecek. İşte detaylar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni manyetik kamera lensi kullanıcıların ilgisini çekebilir mi? Yorumlarda buluşalım.