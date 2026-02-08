Xiaomi'den Apple'ı Kıskandıracak Aksesuar Geliyor: Telefonları Kameraya Dönüştürecek!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon aksesuarı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde MWC 2025 fuarında ve Xiaomi 15 serisi lansmanında sadece bir konsept olarak karşımıza çıkan manyetik lens projesi nihayet gerçeğe dönüşüyor.

Kısa bir süre önce üretim aşamasına geçiş yapan Xiaomi manyetik kamera lensinin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Gelin bu yeni aksesuarın nasıl çalıştığına ve kullanıcılara neler vadettiğine hep birlikte göz atalım.

Xiaomi Manyetik Kamera Lensi Neler Sunuyor?

Kamera Sensörü: Micro Four Thirds (M4/3)

Micro Four Thirds (M4/3) Çözünürlük: 100 MP

100 MP Diyafram Açıklığı: f/1.4

f/1.4 Odak Uzaklığı: 35mm

35mm Bağlantı Teknolojisi: 10Gbps hızında lazer veri aktarımı

10Gbps hızında lazer veri aktarımı Dosya Formatı: Kayıpsız RAW ve UltraRAW desteği

Kayıpsız RAW ve UltraRAW desteği Görüntü İşleme: Yapay zeka destekli Xiaomi AISP teknolojisi

Yapay zeka destekli Xiaomi AISP teknolojisi Batarya: Harici güç kaynağı

Sızdırılan bilgilere göre yeni aksesuar, akıllı telefonlara herhangi bir kablo veya karmaşık bağlantı noktası olmadan tamamen manyetik bir şekilde tutunabiliyor. Üstelik cihaz dahili bir bataryaya ihtiyaç duymadan bağlı olduğu telefondan beslenebiliyor.

Yeni manyetik kamera lensi 100 MP çözünürlük sunan Micro Four Thirds (M4/3) sensöre ev sahipliği yapıyor. Mevcut sensörü sayesinde oldukça net kareler yakalayabilen cihaz ayrıca f/1.4 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta da kalitesini üst seviyede tutabiliyor. 35mm odak uzaklığıyla birlikte gelen lensin, özellikle portre ve sokak fotoğrafçılığı alanlarında iddialı olacağı söylenebilir.

Son olarak bağlantı konusuna da değinelim. Aktarılanlara göre yeni lens yakaladığı görüntüleri telefonlara aktarmak için lazer teknolojisinden yararlanacak. 10Gbps bağlantı hızı sunan akseuar en yüksek kaliteli RAW fotoğrafları bile bağlı olduğu cihazlara anında işleyebilecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi henüz yeni manyetik kamera lensini resmi olarak duyurmadı. Ancak cihazın kısa bir süre önce seri üretime geçtiği ve bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Fiyat konusunda da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan sunduğu üst düzey özellikler göz önüne alındığında yeni aksesuarın pek de ucuz olmayacağını tahmin etmek zor değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni manyetik kamera lensi kullanıcıların ilgisini çekebilir mi? Yorumlarda buluşalım.