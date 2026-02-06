Xiaomi'den Şehir İçinde Hayat Kurtaran Scooter'lar Geliyor: İşte Fiyatları!

Xiaomi geçtiğimiz ay yeni nesil elektrikli scooter ailesini sessiz sedasız bir şekilde global web sitesinde listelemişti. Yeni Xiaomi Electric Scooter 6 serisinde yer alan dört farklı model teknolojiseverlerin beğenisine sunulurken cihazların fiyatları ve ne zaman yollara çıkacağı konuları belirsizliğini koruyordu.

Ancak bu bekleyiş sona ermiş gibi görünüyor. Güvenilir kaynaklar merakla beklenen Electric Scooter 6 serisinin fiyatlarını ve çıkış tarihini gün yüzüne çıkardı. Görünen o ki yeni modeller uygu fiyatlarına rağmen kullanıcılar şehir trafiğinden kurtaracak özelliklerle birlikte gelecek. İşte detaylar!

Xiaomi Electric Scooter 6 Serisinin Fiyatları Nasıl Olacak?

Sızdırılan Avrupa fiyatları yeni elektrikli scooter modellerinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi Electric 5 serisine kıyasla 50 euro'luk bir fiyat artışıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Xiaomi'nin duyurduğu 4 model ve kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni Ultra modelinin Avrupa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Electric Scooter 6 Lite: 329.99 euro (yaklaşık 17.000 TL)

Electric Scooter 6: 399.99 euro (yaklaşık 20.600 TL)

Electric Scooter 6 Pro: 549.99 euro (yaklaşık 28.350 TL)

Electric Scooter 6 Max: 649.99 euro (yaklaşık 33.500 TL)

Electric Scooter 6 Ultra: 799.99 euro ( yaklaşık 41.500 TL)

Öte yandan yeni modellerin global pazarda ve Türkiye'deki fiyatları henüz netleşmedi. Bu bağlamda sızdırılan yurtdışı fiyatları üzerinden yapılan TL hesaplamalarının, piyasaya çıkış tarihindeki döviz kuru ve vergiler nedeniyle değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Xiaomi Electric Scooter 6 Serisinin Çıkış Tarihi

Gelen bilgilere göre serinin daha öncesinde duyurulan 4 modeli 10 Şubat 2026 tarihinde Avrupa pazarında resmen satışa sunulacak. Yeni Ultra versiyonunun çıkış tarihi henüz belli olmasa da cihazın serinin diğer üyelerinden daha rötarlı olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni scooter'ların Türkiye pazarına ne zaman geleceği hakkında ise şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Xiaomi Electric Scooter 6 Serisinin Özellikleri

Xiaomi, yeni Electric Scooter 6 serisindeki dört farklı modelin özelliklerini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Öte yandan şirketin henüz duyurmadığı Ultra modelinin serinin diğer üyeleri gibi 12 inçlik lastiklere sahip olacağı ancak daha güçlü bir motor, artırılmış menzil mesafesi ve çift diskli fren sistemi ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Özellik 6 Lite 6 (Standart) 6 Pro 6 Max Maksimum Hız 25 km/sa 25 km/sa 25 km/sa 25 km/sa Menzil 25 km 45 km 70 km 70 km Motor Gücü (Normal/Zirve) 300W / 500W 400W / 800W 1000W 1100W Lastik Boyutu 10 inç 12 inç 12 inç 12 inç Maksimum Eğim %15 %18 %22 %24 Süspansiyon Ön (Çift Yaylı) Ön ve Arka Ön ve Arka Ön ve Arka Ağırlık ~18.1 kg ~26.3 kg - ~29.7 kg Taşıma Kapasitesi 100 kg 120 kg 120 kg 130 kg Pil Kapasitesi 216 Wh 360 Wh 468 Wh 468 Wh Su Dayanıklılığı IPX4 IPX5 IPX5 IPX6

Sonuç olarak yeni modeller öncekilere kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelse de sunduğu iyileştirmelerle bu farkı unutturacak gibi görünüyor. Peki siz yeni Xiaomi Electric Scooter 6 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.