Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin global sürümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17'nin renk seçenekleri ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Telefon yüksek yenileme hzı, güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi 17'nin Global Sürümünün Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre çok şık bir görünüme sahip olan Xiaomi 17'nin global sürümü, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alıyor.

Xiaomi 17 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)

50 MP (f/1.67) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi 15T Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Xiaomi 17 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17'nin global lansmanının 2026 yılının mart ayında yapılması bekleniyor. Global sürümün Çin sürümüyle aynı özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi 17 için Çin'de 4499 yuan (28.105 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.