Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
Xiaomi 17'nin global sürümünün renk seçenekleri ortaya çıktı. Çok güçlü işlemciye sahip amiral gemisi, üç farklı renk seçeneği ile gelecek. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17'nin global sürümü, siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak.
- Akıllı telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor.
- Xiaomi 17'nin global lansmanının mart ayında yapılması bekleniyor.
Xiaomi'nin global sürümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17'nin renk seçenekleri ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Telefon yüksek yenileme hzı, güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Xiaomi 17'nin Global Sürümünün Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
Ortaya çıkan bilgilere göre çok şık bir görünüme sahip olan Xiaomi 17'nin global sürümü, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alıyor.
Xiaomi 17 Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)
- Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Şarj Hızı: 100W hızlı şarj
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)
- Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)
- Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)
- Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3
Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi 15T Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.
Bu Telefonda Başkaları Ekranınızı Göremeyecek!
Galaxy S26 Ultra'ya geleceği söylenen gizlilik özelliği tanıtıldı. Bu özellik sayesinde ekranınızı başkalarının görmesi mümkün olmayacak. İşte detaylar!
Xiaomi 17 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?
Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17'nin global lansmanının 2026 yılının mart ayında yapılması bekleniyor. Global sürümün Çin sürümüyle aynı özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi 17 için Çin'de 4499 yuan (28.105 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.