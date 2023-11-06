Xiaomi 11.11 Mega Fırsat Günleri İndirimleri Başladı!

Xiaomi "kendini ödüllendirme zamanı" sloganıyla merakla beklenen büyük Kasım indirimlerine start verdi.

Pek çok teknolojik ürününde ve telefonlarında indirime giden Xiaomi, 11.11 Mega Fırsat Günleri kapsamında 1-13 Kasım tarihleri arasında mi.com'da indirimli fiyatlarla kullanıcıları bekliyor.

İndirim günleri kapsamında tüm ürünlerde geçerli 2000 TL'ye 300 TL, tüm ekosistem ürünlerinde geçerli 500 TL'ye 100 TL ve seçili telefonlarda geçerli 500 TL indirim kuponu verilecek.

Hangi Ürünler İndirimde?

Kullanıcılar Xiaomi 12, Redmi Note 12 ve Redmi 12 gibi en çok satan akıllı telefon serilerine bu indirim dönemi kapsamında büyük indirimlerle sahip olabilecek. Ayrıca Redmi 12C, Redmi 12, Redmi Note 12 ürünlerinde geçerli 500 TL değerinde kupon fırsatı da kullanıcıları bekliyor.

İndirimler telefonlarla sınırlı değil. Xiaomi'nin en beğenilen ekosistem ürünlerini de içeren fırsatlar kapsamında Redmi Watch 3, Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Smart Camera C300 gibi ürünler de mega indirimleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Xiaomi'nin 11.11 Mega Fırsat Günleri indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.