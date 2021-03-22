Xiaomi Mi Band 6 Görüntülendi: Mi Band 6 Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi Mi Band 6 görüntülendi ve Xiaomi Mi Band 6 tasarımı ile kez gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber akıllı bileklik ile ilgili detaylara göz atalım.

Xiaomi Mi Band 6 Tasarımı Ortaya Çıktı: Mi Band 6 Ne Zaman Çıkacak?

Mi Smart Band 6'nın görüntüsü EU Declaration of Conformity sayfasında bulundu. Cihaz Mi Smart Band 6 adı ve XMSH15HM model numarası ile görünüyor. Akıllı bileklik Mi Band 5'e benzer bir kayış ve ekran tasarımı ile gelecek.

Mi Band 6'nın görüntüsü Mi Band 5 modeline çok fazla benzemekte. Cihazın önceki model ile aynı ana hatlara sahip olacağını söylemek mümkün diyebiliriz. Xiaomi Mi Band 6 hakkındaki detaylar geçtiğimiz aylarda Zeep uygulamasının kodlarında ortaya çıkmıştı.

Mi band 6'nın "Pangu" kod adını taşıdığı ve yalnızca selefi ile aynı kullanışlı özelliklerle gelmeyeceği, aynı zamanda birkaç yeni özellik ve görsel iyileştirmeler getireceği söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan özellikler şu şekildeydi:

Amazon'un Alexa akıllı ses asistanı desteği.

SpO 2 kan oksijen satürasyonu ölçümü.

Ekran için 308 bildirim simgesi.

Akıllı bileklik muhtemelen Çin ve küresel pazarlar için NFC ve NFC olmayan sürümlere sahip olacak. Zepp uygulaması kaynak kodu, Mi Band 6'nın Alexa desteği ve kan oksijen ölçümü için bir SpO2 sensörü ile geleceğini gösteriyor.

Mi Band 6'nın da dahili GPS ile gelmesi bekleniyor ancak ürün yazılımı kodunda buna itiraz eden çelişkili komutlar da bulunuyor. Mi Band 6 için sızdırılan saat yüzleri, Mi Band 5'te saklananlardan daha yüksek çözünürlüğe sahip ve bu da fitness bandının Mi Band 5'te bulunan 1,1 inç ekrandan daha büyük bir ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Mi Band 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Mi Band 6'nın ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2020 yılının Temmuz ayında Mi Band 5 ülkemizde satışa çıkmıştı. Mi Band 6 modeli de Temmuz aylarına yakın ülkemizde satışa çıkabilir. Henüz belirsizlik sürüyor.

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