Xiaomi'den Yapay Zekalı Çamaşır Makinesi: 95 Derece!

Xiaomi denildiğinde birçok kişinin aklına telefonlar geliyor olsa da Çinli teknoloji devi otomobilden elektrikli süpürgeye ve hatta tartıya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yeni Mijia Dual-Zone çamaşır makinesi ile bu ürünlere bir yenisi daha eklendi.

Xiaomi Mijia Dual-Zone Özellikleri

Hassas çamaşırlar ile günlük giysileri birbirinden ayırmak için çift tamburlu (kazanlı) bir yapıya sahip olan Xiaomi çamaşır makinesinin ana tamburu 10 kg kapasiteye sahip. İç çamaşırı ve ince kumaşlara özel ikinci tambur ise 0,25 kg kapasiteye sahip. İki tambura rağmen makine 598 × 600 × 850 mm gibi standart ölçülere sahip.

Makinede, doğrudan tahrikli çift inverter motor ile üç frekanslı kontrol sistemi bulunuyor. Ana tambur dakikada 1200 devir, ikinci tambur ise 1000 devir hızına ulaşabiliyor. Frekans kontrollü su pompası ve gelişmiş süspansiyon yapısı, özellikle gece kullanımlarında titreşim ve gürültüyü minimuma indiriyor. Motorlara 10 yıl, cihazın tamamına ise 3 yıl garanti veriliyor.

Mijia Dual-Zone, 95 °C yüksek sıcaklıkta yıkama, buharlı sterilizasyon ve iç çamaşırına özel hijyen modu gibi özelliklerle geliyor. Xiaomi’ye göre bu mod yüzde 99,99 bakteri, yüzde 100 akar ve yüzde 99’un üzerinde alerjen temizleme imkânı sunuyor.

Her tambur için ayrı su giriş ve tahliye sistemi kullanılarak çamaşırlar arasında çapraz bulaşmanın önüne geçiliyor. Akıllı sıkma algoritması sayesinde devir verimliliğinin yüzde 10 artırıldığı ve çamaşırda kalan nemin yüzde 23 azaltıldığı iddia ediliyor.

Üçlü otomatik deterjan dozaj sistemi, çamaşır miktarı ve ortam koşullarına göre deterjan, yumuşatıcı ve iç çamaşırı sıvısını kendiliğinden ayarlıyor.

12 dakikalık hızlı yıkama gibi kısa programlar destekleniyor. Makine; Star Satin Silver renkli metal gövde, ayna cam ön yüzey ve her iki tamburu kontrol edebilen tek dokunmatik panel ile şık bir tasarım sunuyor.

Cihaz, Xiaomi HyperOS Connect desteğine sahip ve Mi Home uygulaması ile XiaoAi sesli asistan üzerinden yönetilebiliyor. Evcil hayvan tüyü temizleme, tambur içi aydınlatma, antibakteriyel kapı contaları, 24 saatlik yıkama zamanlama ve çamaşırları taze tutan otomatik çevirme gibi ek özellikler de mevcut.

Xiaomi ayrıca kısa süre önce acil durum ışığı olarak da kullanılabilen kompakt, dayanıklı bir dış mekân lambası ve masaj, ısıtma ve akıllı telefon bağlantısı sunan akıllı boyun yastığı ürünlerini de piyasaya sürdü.