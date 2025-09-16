Xiaomi'den HyperOS 3 Müjdesi: Tam 7 Yeni Cihaz Programa Dahil Edildi

Xiaomi, HyperOS 3'ün beta programına yedi yeni cihaz dahil etti. İlk olarak Xiaomi 15 serisi modelleriyle başlayan süreç, imdi akıllı telefonlardan tabletlere ve televizyonlara kadar genişledi. Böylece kullanıcılar, yeni özellikleri küresel lansmandan önce deneyimleme şansına sahip oldu. İşte HyperOS 3'ün beta güncellemesi alacak Xiaomi telefon, tablet ve televizyonlar.

HyperOS 3 Beta Güncellemesi Hangi Cihazlara Geldi?

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Redmi K Pad

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Serisi

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Redmi K Pad, Xiaomi Pad 7 , Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi ve Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Serisi, HyperOS 3'ün beta programına dahil edildi. Çin'de başlayan program kapsamında bölgedeki kullanıcılar cihazlarında yeni sürümü çıkmadan deneyebilecek.

Ancak endişelenmeyin, küresel sürüm de 24 Eylül’de yapılacak tanıtımla birlikte resmileşecek. Böylece diğer bölgelerdeki kullanıcılar de HyperOS 3'ün stabil güncellemesinden önce yeni sürümü deneyimleyebilecek. HyperOS 3, görsel yeniliklerin yanı sıra performans tarafında da dikkat çekiyor.

HyperOS 3 ile Neler Değişecek

HyperOS 3, iOS 26'yı andıran pek çok yenilikle gelecek. Yeni ikonlar, yeniden tasarlanan durum çubuğu, daha akıcı animasyonlar, iOS 26'nın Liquid Glass'ını andıran efektler, dinamik duvar kağıtları ve daha gelişmiş bir kilit ekranı gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor.

Performans tarafında ise ciddi iyileştirmeler mevcut. Buna göre HyperOS 3, selefine kıyasla yüzde 10 daha düşük güç tüketimine sahip. Oyunlarda ise yüzde 15’e varan FPS artışı sunuyor. Ayrıca arayüz de yüzde 20 daha hızlı. Buna ek olarak gelişmiş güvenlik önlemleri ve cihaz kapalı olsa bile yer tespit etme özelliği gibi yenilikler de dikkat çekiyor.

Tüm bunların sizin Xiaomi telefonlarınıza gelmesi için ise 24 Eylül'ü beklemeniz yeterli.