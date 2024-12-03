Ülkemizde genellikle akıllı telefon, kulaklık ve tablet gibi ürünlerle bilinen Xiaomi, "efsanelere konu olacak" ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak ev ürünleri için kullandığı alt markası Mija altında yeni mini çamaşır makinesini tanıttı. Kompakt yapısıyla dikkat çeken bu ürün 1 kg çamaşır yıkama kapasitesi ve 370 dolar fiyatıyla kafaları karıştırmayı başardı.

Xiaomi "Ne Gerek Vardı?" Dedirten Mini Çamaşır Makinesini Tanıttı

Bir süredir 15 Ultra sızıntılarıyla ve yeni girdiği otomobil pazarındaki başarılarıyla dikkat çeken Xiaomi, yeni mini çamaşır makinesini tanıttı. Aslında bu şirketin bu alandaki ilk ürünü değil. Çinli üretici bir süredir Mijia markası altında çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler üretiyor.

Xiaomi’nin yeni mini çamaşır makinesi her ne kadar "minik" olsa da oldukça işlevsel. Şirketin bu küçük mühendislik harikası 1 kg yıkama kapasitesi ve 0,5 kg kurutma kapasitesine sahip. Yalnızca 22 kg ağırlığında olan makine 95°C buhar sterilizasyon döngüsü sunabiliyor.

Bu özellik, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek HPV gibi virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde yok ediyor. Böylece tıbbi standartlarda hijyen sunan bir yıkama sağlanıyor. Ayrıca, akıllı deterjan dozajlama sistemi ile çamaşır ağırlığını algılayarak deterjan kullanımını otomatik ayarlıyor. Bu, daha temiz giysiler ve daha az kimyasal kalıntı anlamına geliyor.

Mijia mini çamaşır makinesi, Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor ve Xiaomi’nin akıllı asistanı XiaoAi ile sesli komutları destekliyor. Xiaomi’nin Mijia Mini Çamaşır Makinesi, minimal tasarımı, sağlık odaklı teknolojileri ve akıllı özellikleriyle öne çıkıyor.

Ancak kimin 370 dolar değerinde 1 kg kapasiteli çamaşır makinesine ihtiyacı var sorusu cevapsız durumda. Görünüşe göre Çinli üretici bu makineyi "spesifik" ihtiyaçlara sahip insanlar için tanıttı. Ayrıca ön sipariş dönemine özel indirimle fiyatın şu an için 274 dolar olduğunu hatırlatmakta da fayda var.