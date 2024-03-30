Xiaomi'den Temizliği Bambaşka Seviyeye Çıkaracak Yeni Ürün: Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro!

Xiaomi, en yeni temizlik cihazlarından biri olan Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro'yu piyasaya sürdü. Xiaomi'nin bu yeni cihazı, derinlemesine temizlik ve kullanıcı rahatlığı için tasarlanmış çeşitli yenilikçi özelliklerle ev temizliğini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro Özellikleri

Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro, 180° düz yatan tasarımı ve 48,5° bükülme esnekliği ile olağanüstü bir esneklik sunarken, alçak mobilyaların altında bile sorunsuz bir şekilde manevra yapmasını sağlar. Xiaomi'nin Superplana 2.0 teknolojisi, su buharının ayrılmasını sağlar ve kanalizasyonun fanın dışında kalmasını sağlayarak düz durduğunda bile emiş kaybını önler.

Ayrıca bu yeni ürün, inatçı kir, saç ve evcil hayvan tüylerini toplamak için bir 'tarak dişi' yapısına sahiptir ve rulo fırça dolanmasını en aza indirir. Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro'nun en önemli özelliği sıcak suyla kendi kendini temizleme özelliğidir. Temizlikten sonra sürekli sıcak hava ile kurutma, doğrudan sıcak kurutma ile oluşabilecek bakteri üremesini de önler.

Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro, kendi ürettiği sterilize edici su ile temizliği bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar sadece musluk suyu ekleyebilir ve yerleşik sistem, suyu elektrolize ederek ek temizlik kimyasallarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu sterilize edici su, temizlik işlemi sırasında kullanılır ve kapsamlı bir sterilizasyon için dakikada 520 gerçek zamanlı yıkama yapılır.

Cihazın üzerindeki geniş LED ekranı gerçek zamanlı cihaz durumu sunarken, net sesli uyarılar takip etmesi kolay operasyonel rehberlik sağlar. Cihaz, farklı temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için standart, su emme, sterilizasyon ve gelişmiş mod dâhil olmak üzere çeşitli modlar sunuyor.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro Fiyatı

Xiaomi Mijia Wireless Floor Srubber 3 Pro an itibarıyla Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Ürünün fiyatı 1.999 yuan (yaklaşık 281 $) olarak belirlenmiş olsa da Türkiye pazarına girdiği takdirde vergilerle birlikte çok daha yüksek bir fiyat görebiliriz.

Peki siz bu yeni ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.